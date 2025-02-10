Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в интервью газете The New York Times сообщил о том, что практически всем ключевым сотрудникам администрации дано поручение найти способ, как в кратчайшие сроки остановить боевые действия и что для этого потребуется. Кроме того, этим вопросом занимается лично президент Соединенных Штатов.

Ситуацию прокомментировал политолог Дмитрий Дризе.

В настоящее время проведена ревизия действующих санкций. Их эффективность оценена на тройку по десятибалльной шкале. Вывод: давление на Россию следует усилить, поскольку подобные действия, как считают в Белом доме, даже эффективнее самих боевых действий. Приоритет — энергетический сектор.

О большой любви к русскому народу никто уже практически не говорит. Нет информации относительно телефонного разговора и личной встречи Трампа и Путина, которая якобы активно готовится. Никто более не пытается назвать сроки окончания конфликта. На слуху только санкции. К слову, обещанное давление на Украину упоминается лишь в теории. Употребляется общая фраза насчет того, что на уступки должны идти обе стороны.

Строго говоря, такой вот режим постоянной неопределенности или завышенных ожиданий — это тоже по-своему санкции, причем достаточно действенные. Впрочем, скорее всего, это происходит непроизвольно. Решить вопрос наскоком не получилось. Тайные переговоры, которые где-то там ведутся, ни к чему, похоже, особо не привели, вот и приходится перестраиваться на ходу.

Все идет к тому, что Америка просто предложит Москве и Киеву договариваться самостоятельно при международном посредничестве. С высокой долей вероятности, именно так в итоге и будет выглядеть "прорывной масштабный план" Дональда Трампа.

Судя по многочисленным утечкам и заявлениям сторон, которые периодически корректируются с точностью «до наоборот», консультации все же идут, однако они остаются на самом начальном варианте - предъявления требований каждой из сторон, при этом абсолютно неприемлемых для другой, отмечает телеграм-канал "Кремлевский БезБашенник".

Периодически вбрасываемые в западных СМИ «мирные планы», судя по всему, являются не более, чем зондажем элитных и общественных настроений в России, на Украине и в мире в целом.

И все это свидетельствует о том, что в случае, если примерно до середины-конца марта выйти на конструктивные переговоры не получится, украинский конфликт ожидает масштабная эскалация, как это произошло после прошлой реальной попытки достижения договоренностей о мире, предпринятой в марте-апреле 2022 года в Стамбуле.

Экс-министр иностранных дел Украины (декабрь 2007 - март 2009 год) Владимир Огрызко в интервью УНИАН заявил: "Что касается ядерного оружия, то у нас есть все необходимые условия для того, чтобы как минимум "грязное" ядерное оружие оказалось в украинских руках. Это не то, чем сейчас обладают США и Россия, но оно может быть сдерживающим фактором. Там бесятся "за поребриком", но мы должны думать о своей безопасности. России хочется уничтожить Украину. Ей хочется, а мы будем от этого защищаться всеми возможными средствами, если вопрос вступления Украины в НАТО сойдет с повестки дня. А какие у нас остаются варианты? Сдаваться?"