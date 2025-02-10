В Литве заявили, что военный потенциал России сейчас втрое больше, чем до войны

Военный потенциал России сейчас в три раза больше, чем три года назад, когда началось ее полномасштабное вторжение в Украину, заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалене.

«Военный потенциал России сейчас уже в три раза больше, чем был три года назад, когда началось полномасштабное вторжение в Украину. И все это во время активной войны», — сказала министр в интервью порталу 15min, опубликованном в понедельник.

По ее словам, Россия наращивает свою военную промышленность, эффективно сотрудничает с Китаем, Северной Кореей и Ираном и способна не только вести войну в Украине, но и одновременно восстанавливать и расширять свои возможности.

«Россия реформирует свои вооруженные силы, увеличивает численность личного состава, развивает военную промышленность и делает это очень быстро. Европе также следует ускориться в этой области», — говорит Шакалене.

«В тот момент, когда фронт в Украине останавливается или замедляется до точки, когда потери с российской стороны существенно сокращаются, ускоряется накопление потенциала, необходимого для других этапов войны, возможно, с другими странами, поскольку в это же самое время им больше не нужно и воевать, и восстанавливать свой потенциал, а заниматься наращиванием этого потенциала», — сказала она.

После того, как Россия начала полномасштабное вторжение в 2022 году, Литва начала увеличивать финансирование обороны.

В этом году в государственном бюджете на оборону заложено чуть более 3% валового внутреннего продукта (ВВП), однако увеличение лимита заимствований по инициативе правительства позволит выделить дополнительное финансирование за счет займов и довести оборонные ассигнования до 4% ВВП.

Чтобы к 2030 году сформировать в стране армейскую дивизию, Государственный совет по обороне в январе поставил цель выделять в 2026–2030 годах на оборону 5–6% ВВП.