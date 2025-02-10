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В Литве заявили, что военный потенциал России сейчас втрое больше, чем до войны 2

В мире
Дата публикации: 10.02.2025
LETA
В Литве заявили, что военный потенциал России сейчас втрое больше, чем до войны
ФОТО: dreamstime

Военный потенциал России сейчас в три раза больше, чем три года назад, когда началось ее полномасштабное вторжение в Украину, заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалене.

«Военный потенциал России сейчас уже в три раза больше, чем был три года назад, когда началось полномасштабное вторжение в Украину. И все это во время активной войны», — сказала министр в интервью порталу 15min, опубликованном в понедельник.

По ее словам, Россия наращивает свою военную промышленность, эффективно сотрудничает с Китаем, Северной Кореей и Ираном и способна не только вести войну в Украине, но и одновременно восстанавливать и расширять свои возможности.

«Россия реформирует свои вооруженные силы, увеличивает численность личного состава, развивает военную промышленность и делает это очень быстро. Европе также следует ускориться в этой области», — говорит Шакалене.

«В тот момент, когда фронт в Украине останавливается или замедляется до точки, когда потери с российской стороны существенно сокращаются, ускоряется накопление потенциала, необходимого для других этапов войны, возможно, с другими странами, поскольку в это же самое время им больше не нужно и воевать, и восстанавливать свой потенциал, а заниматься наращиванием этого потенциала», — сказала она.

После того, как Россия начала полномасштабное вторжение в 2022 году, Литва начала увеличивать финансирование обороны.

В этом году в государственном бюджете на оборону заложено чуть более 3% валового внутреннего продукта (ВВП), однако увеличение лимита заимствований по инициативе правительства позволит выделить дополнительное финансирование за счет займов и довести оборонные ассигнования до 4% ВВП.

Чтобы к 2030 году сформировать в стране армейскую дивизию, Государственный совет по обороне в январе поставил цель выделять в 2026–2030 годах на оборону 5–6% ВВП.

#война рф и украины #литва
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Григорий Антонов
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Комментарии (2)

  • VS
    Vad Sorry
    10-го февраля

    5-6 процентов ВВП создадут мощную армию Литовцы:))) надо на всякий случай минные поля делать с их границей кто их знает,прсиханут ещё из за не достроенной железной дороги:))) аха ха дивизия, лучше бы в сельское хозяйство вложили , поляки запарятся их в долг кормить

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  • VS
    Vad Sorry
    10-го февраля

    Это если ни считать минимум миллиона парней выведенных из жизни...и минимум триллиона долларов, потерь плюс ещё потерь в будущем и изоляция... Не там Путин точно ни как шахматист играл. Он наверное теперь сам ни знает чего делать, ну отступать ему некуда а вот это опасно и естественно теперь они будут строгать ракеты нон стоп и вкладывать в разработки даже после завершения конфликта а Украина потеряла половину населения,мало кто вернётся, раньше они из за виз свалить не могли. В плюсе только кукловоды натравливающие друг против друга

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