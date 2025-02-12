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В РФ хотят запретить публично использовать иностранные слова 1

В мире
Дата публикации: 12.02.2025
Deutsche Welle
В РФ хотят запретить публично использовать иностранные слова

С вывесок и витрин в России должны исчезнуть слова coffee, fresh, sale, shop, open "и тому подобные". По-прежнему будет разрешено использование иностранных слов в товарных знаках, пишет DW.

Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект, запрещающий использование иностранных слов в публичном пространстве, в том числе на вывесках, информационных табличках, указателях, витринах, в рекламе и СМИ. Документ, внесенный в 2023 году группой депутатов во главе с нынешним советником президента Еленой Ямпольской, которая тот момент возглавляла думский комитет по культуре, был одобрен на заседании во вторник, 11 февраля.

Проект предусматривает обязательное использование русского языка в коммерческих обозначениях, а также при размещении информации, предназначенной для публичного ознакомления потребителей. Депутаты предлагают сделать обязательным перевод информации, содержащейся в рекламе и выполненной на языках народов РФ либо иностранном языке, на русский язык.

Предлагается запретить слова sale, shop и open

"Таким образом, должно стать невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей, как, например, "coffee", "fresh", "sale", "shop", "open" и тому подобное" - отмечается в пояснительной записке. Кроме того, законопроект направлен на прекращение практики присвоения жилым комплексам, поселкам, кварталам, микрорайонам названий на иностранных языках либо с использованием производных от иностранных слов и выражений.

Вместе с тем требования законопроекта не будут распространяться на фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, отмечается в пояснительной записке. Тем самым депутаты стремятся "защитить русский язык", а также "существенно ограничить" использование англицизмов и иностранных слов в публичном пространстве на территории России.

В России уже действуют ограничения в использовании иностранных слов, направленные на "защиту русского языка" от их "чрезмерного употребления". В начале 2023 года был принят закон, который запрещает использовать иностранные слова, имеющие русские синонимы, в случае использования языка как государственного.

#русский язык #россия
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0

Комментарии (1)

  • ЕА
    Евгений Агапий
    12-го февраля

    давно пора

    3
    3

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