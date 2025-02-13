В Украине ввели санкции против экс-президента Порошенко

В Украине Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на заседании в среду, 12 февраля, ввел санкции против народного депутата, лидера партии "Европейская солидарность", экс-президента страны Петра Порошенко. Об этом пишет онлайн-издание Forbes Ukraine, не уточняя содержания этих ограничений.

Сам политик в заявлении, обнародованном в Facebook, назвал решение по санкциям против него "антиконституционным" и "политически мотивированным". "Но заказчик, исполнитель и подписант один - лично Зеленский", - подчеркнул Порошенко.

В ежедневном обращении к согражданам 12 февраля президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о заседании СНБО, указал: "Миллиарды, которые были заработаны фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев". О чем конкретно идет речь, однако, он не уточнил.

Подозрения в отношении Петра Порошенко

Как напоминает Forbes Ukraine, 21 декабря 2021 года, в преддверии полномасштабного российского вторжения в Украину, СБУ объявила Петру Порошенко об имеющемся в отношении него подозрении в госизмене. "Он якобы участвовал в схеме председателя политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, - пишет издание. - По версии СБУ, Порошенко помог сорвать поставки угля из ЮАР, чтобы взамен в Украину поставлялся уголь, который добывается на оккупированной части Донбасса".

Петр Порошенко был президентом Украины с 7 июня 2014 по 20 мая 2019 года.