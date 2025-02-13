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В Украине ввели санкции против экс-президента Порошенко 3

В мире
Дата публикации: 13.02.2025
Deutsche Welle
В Украине ввели санкции против экс-президента Порошенко
ФОТО: depositphotos

Экс-президент Украины Порошенко назвал свое преследование "политически мотивированным" и осуществляемым по заказу "лично Зеленского", пишет DW.

В Украине Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на заседании в среду, 12 февраля, ввел санкции против народного депутата, лидера партии "Европейская солидарность", экс-президента страны Петра Порошенко. Об этом пишет онлайн-издание Forbes Ukraine, не уточняя содержания этих ограничений.

Сам политик в заявлении, обнародованном в Facebook, назвал решение по санкциям против него "антиконституционным" и "политически мотивированным". "Но заказчик, исполнитель и подписант один - лично Зеленский", - подчеркнул Порошенко.

В ежедневном обращении к согражданам 12 февраля президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о заседании СНБО, указал: "Миллиарды, которые были заработаны фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев". О чем конкретно идет речь, однако, он не уточнил.

Подозрения в отношении Петра Порошенко

Как напоминает Forbes Ukraine, 21 декабря 2021 года, в преддверии полномасштабного российского вторжения в Украину, СБУ объявила Петру Порошенко об имеющемся в отношении него подозрении в госизмене. "Он якобы участвовал в схеме председателя политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, - пишет издание. - По версии СБУ, Порошенко помог сорвать поставки угля из ЮАР, чтобы взамен в Украину поставлялся уголь, который добывается на оккупированной части Донбасса".

Петр Порошенко был президентом Украины с 7 июня 2014 по 20 мая 2019 года.

#порошенко
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Комментарии (3)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    13-го февраля

    А интернет все его слова помнит.

    3
    0
  • А
    Андрей
    13-го февраля

    "в преддверии полномасштабного российского вторжения в Украину, СБУ объявила" это дополняет ранее опубликованную информацию о потерях ВСУ Су-25 "в ходе второжения России в Украину".

    Ну теперь становится окончательно ясно, что вторжение России в Украину были организованы либо ВСУ (они могли это провернуть через своих агентов в Кремле), либо Кремлем совместно с ВСУ (т.е. Кремль скоординировал с ВСУ свои планы вторжения в Украину). Ведь как иначе можно кому-то что-то предъявлять в предверии того, что ещё не произошло? Только как если этот актор не только знал о том, что будет, но и намеревался принять в этом непосредственное участие - т.е. будучи соучастником!

    Бред, скажете? А писать такое - не бред? Редакция, меняйте корректора или перестаньте пользоваться онлайн переводами с английского, немецкого и прочих... Ой, так это же просто прямой текст - перепечатка с DW! Так не надо репостить всякий бред! Лучше уж с BBC! Там такого не наблюдалось.

    0
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Андрей
    13-го февраля

    ..а Зеленский агент Кремля. Нет персональный агент Путина. Он же КВНщик. Вот для чего КВН возразили! А бывших КВНщиков не бывает. Ну вот как-то так...

    1
    0

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