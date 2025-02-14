Макрон предупреждает об опасности «мира, равносильного капитуляции» для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Financial Times предостерег от заключения мирного соглашения, которое фактически означало бы капитуляцию Украины, сообщает LETA со ссылкой на AFP.

«Мир, который является капитуляцией», был бы «плохой новостью для всех», — заявил Макрон, подчеркнув, что только президент Украины Владимир Зеленский может вести переговоры от имени своей страны. Он добавил, что международное сообщество, особенно европейские страны, должны обсуждать гарантии безопасности и общий архитектурный план безопасности для всего региона.

Эти заявления последовали после того, как президент США Дональд Трамп объявил о намерении «немедленно» начать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о прекращении войны, начатой Россией против Украины. Трамп выразил мнение, что Путин «хочет мира» в Украине и сообщил бы ему, если бы это было не так.

Макрон подчеркнул, что вопросы территориальной целостности и суверенитета Украины должны обсуждаться непосредственно Киевом, но Европа должна сыграть свою роль в обеспечении региональной безопасности.

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский встретится с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Венсом на Мюнхенской конференции по безопасности. Киев и его европейские союзники выражают обеспокоенность тем, что Вашингтон и Москва могут принять решение о прекращении войны в Украине без их участия.