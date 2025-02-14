«Здесь нет никаких сомнений по поводу того, кто же союзник Трампа». Эксперт возмущен поведением президента США

Латвийский политолог Юргис Лиепниекс в социальной сети X опубликовал фрагмент сообщения президента США о своем телефонном разговоре с российским коллегой. Содержание беседы показалось нашему эксперту слишком комплиментарным для Путина и России. "Трудно представить еще более дружеский и полный любви текст. Ни о Европе, ни о Канаде, ни об одно американском союзнике Трамп так не высказывался. Об Украине вообще не будем говорить. Трамп прямо говорит, что договорился с Путиным и что сейчас он позвонит Зеленскому и об этом разговоре (с Зеленским - прим.ред.) он написал несколько прохладных пустых строк. Здесь нет никаких сомнений, кто является союзником Трампа", - сокрушается Ю. Лиепниекс. В полемику с ним вступили несколько комментаторов, один из которых напомнил, что вообще-то Байден еще в начале войны, то бишь в 2022-м году, "запретил выбивать русских с Украины, пригрозив не давать деньги Зеленскому. Байден закопал Украину еще в 2022-м"