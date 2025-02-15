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Ринкевич проведет дискуссию об укреплении доверия общества к государственной власти 4

В мире
Дата публикации: 15.02.2025
LETA
Ринкевич проведет дискуссию об укреплении доверия общества к государственной власти
ФОТО: LETA

В понедельник, 17 февраля, в Рижском замке состоится дискуссия о мерах по укреплению доверия общества к государственной власти, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Эдгара Ринкевича Мартиньш Дрегерис.

Президент пригласил на дискуссию представителей парламентских фракций и экспертов по конституционному праву.

Как сообщалось, в начале года президент заявил о необходимости пересмотреть условия инициирования референдумов, кроме вопросов, касающихся основополагающих принципов Конституции.

В настоящее время за инициирование референдума должно подписаться не менее 10% избирателей, или около 150 000 граждан Латвии старше 18 лет.

С тех пор как в 2012 году был изменен порядок сбора подписей за инициирование поправок к Конституции и роспуска Сейма, в Латвии не было проведено ни одного референдума, хотя в Центральную избирательную комиссию было подано несколько десятков законодательных инициатив. С тех пор ни одна инициатива не набрала необходимого количества подписей для подачи в Сейм.

Последний референдум был проведен в 2012 году по поправкам к Конституции, предлагающим придать русскому языку статус второго государственного. На референдуме эта инициатива была отклонена.

Ранее для инициирования референдумов на начальном этапе было достаточно 10 000 подписей, и некоторые политики считали этот порог слишком низким. После внесения поправок политики, в основном оппозиционные, неоднократно заявляли, что 10-процентный порог для референдумов непропорционально высок и не позволяет проводить референдумы.

#эдгар ринкевич
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29

Комментарии (4)

  • ТК
    Тото Кутунио
    15-го февраля

    BB где новости что - Исполнительный директор Рижского самоуправления Янис Ланге отменил разрешение на проведение митинга в защиту политзаключенных, который ранее был одобрен городской думой.- а то все новости из параллельных миров.

    3
    0
  • JB
    Janis Berzin
    15-го февраля

    Не надо обсуждения полумер паразитами, представляющими правящий класс, а нужна передача власти народу. Но это называется революцией и запрещено, преследуется по закону этого государства.

    31
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    15-го февраля

    Это какое-то Зазеркалье! Его "на хрен" посылают, а он людей не слышит в принципе. А потом проводит дискуссии об укреплении доверия к государственной власти. Что же это за государство такое?!

    43
    1
  • Д
    Дед
    15-го февраля

    Вы предлагаете доверять тем, кто считает меня вторым сортом, только потому, что я русский? Мы не рабы, рабы не мы! Вот вам мху по колено! Исполни конституцию, все равны перед законом независимо от национальности и расовой принадлежности!

    49
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