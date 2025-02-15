Ринкевич проведет дискуссию об укреплении доверия общества к государственной власти

В понедельник, 17 февраля, в Рижском замке состоится дискуссия о мерах по укреплению доверия общества к государственной власти, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Эдгара Ринкевича Мартиньш Дрегерис.

Президент пригласил на дискуссию представителей парламентских фракций и экспертов по конституционному праву.

Как сообщалось, в начале года президент заявил о необходимости пересмотреть условия инициирования референдумов, кроме вопросов, касающихся основополагающих принципов Конституции.

В настоящее время за инициирование референдума должно подписаться не менее 10% избирателей, или около 150 000 граждан Латвии старше 18 лет.

С тех пор как в 2012 году был изменен порядок сбора подписей за инициирование поправок к Конституции и роспуска Сейма, в Латвии не было проведено ни одного референдума, хотя в Центральную избирательную комиссию было подано несколько десятков законодательных инициатив. С тех пор ни одна инициатива не набрала необходимого количества подписей для подачи в Сейм.

Последний референдум был проведен в 2012 году по поправкам к Конституции, предлагающим придать русскому языку статус второго государственного. На референдуме эта инициатива была отклонена.

Ранее для инициирования референдумов на начальном этапе было достаточно 10 000 подписей, и некоторые политики считали этот порог слишком низким. После внесения поправок политики, в основном оппозиционные, неоднократно заявляли, что 10-процентный порог для референдумов непропорционально высок и не позволяет проводить референдумы.