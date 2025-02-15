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Спецпредставитель Трампа: Европы не будет за столом переговоров по Украине 3

В мире
Дата публикации: 15.02.2025
BB.LV
Спецпредставитель Трампа: Европы не будет за столом переговоров по Украине

Спецпредставитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог не видит Европу за столом переговоров по урегулированию войны в Украине. Но, по его словам, интересы Европы будут учтены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Келлога на Украинском ланче по случаю Мюнхенской конференции по безопасности.

Келлог подчеркнул, что США не хотят повторять проблему "Минского формата", когда за столом переговоров было много участников.

"Я честно вам говорю, что будет происходить. Мы посмотрели на проблему "Минска-2". Там было много людей за столом и они не имели никакой возможности приобщиться к мирному процессу - это не принесло успеха. Мы не будем повторять "Минск"", - сказал Келлог.

По словам спецпредставителя США, интересы Европы будут учтены за столом переговоров. Но он исключил физическое присутствие представителей Европы.

"Я не хочу уточнить, я хочу сказать, как определить стол? Вы будете сидеть за третьим столом? (обращается к представителям Европы). Все ли будут ваши интересы включены в эти обсуждения? Да. Если имеется в виду сидеть физически за столом, то нет", - подчеркнул он.

Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард прокомментировала заявление Келлога из зала. Она считает, что Европа должна быть за столом переговоров, если будет направлять своих военных в Украину.

"Сейчас вы ожидаете ответа от нас, можем ли мы дать своих (европейских - ред.) военных, отправить их (в Украину - ред.). Если вы хотите ответа, то мы должны быть за столом (переговоров - ред.). Если мы будем действительно отправлять солдат, то мы должны быть за столом", - заявила министр.

Западные СМИ сообщают, что в Европе опасаются, что останутся "за бортом" переговорного процесса по Украине. Представители стран ЕС настаивают, что Европа должна быть включена в мирный процесс, тем более, если Дональд Трамп хочет привлечения европейских миротворцев.

Президент Владимир Зеленский также подчеркивал, что участие Европы в переговорах важно.

#война рф и украины #дональд трамп
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Комментарии (3)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    15-го февраля

    Наконец-то хоть кто-то сказал правду что на данный момент в ЕС ни одному правящему политику верить нельзя. Недополитики, недолюди, и вообще недо. Короче, обычные твари.

    12
    0
  • Д
    Дед
    15-го февраля

    Ай, да Доня, ай, да молодец! как он утер сопли всяким Бражам и другим прихлебателям!

    19
    0
  • ТК
    Тото Кутунио
    15-го февраля

    Не путаться под ногами всяким которые кроме бесполезных визгов ничего произвести не смогут.

    28
    0

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