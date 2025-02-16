Baltijas balss logotype

В РФ создали спецслужбу, которая организует убийства в странах Запада - WSJ 1

В мире
Дата публикации: 16.02.2025
Deutsche Welle
В РФ создали спецслужбу, которая организует убийства в странах Запада - WSJ
ФОТО: depositphotos

Российские власти создали новую секретную спецслужбу для убийств и диверсий в странах Запада. По информации DW, об этом написала американская газета The Wall Street Journal, со ссылкой на собеседников в западных разведслужбах и анонимных чиновников.

Издание называет новую службу по-английски Department of Special Tasks, что дословно переводится как Департамент специальных задач. Но по-русски он известен по аббревиатуре ССД, пишет WSJ. По данным газеты, его создали в 2023 году, он расположен в штаб-квартире Главного управления Генштаба ВС РФ (ранее - ГРУ) на улице Гризодубовой в Москве.

В ССД приняли ветеранов разведки, он перенял некоторые полномочия ФСБ, поглотил воинскую часть №29155, отвечавшую за диверсии по всему миру, а также центр подготовки сил специального назначения "Сенеж" в Подмосковье, пишет WSJ. По ее информации, ССД стоял за покушением на главу Rheinmetall Армина Паппергера, за посылками DHL с зажигательными устройствами, а также за пожаром на заводе Diehl в Берлине.

Во главе ССД стоит генерал-полковник Андрей Аверьянов. Ранее СМИ называли его замглавы ГУ Генштаба и командиром части 29155. Его заместитель в ССД - генерал-лейтенант Иван Касьяненко, продолжает WSJ. Ранее он был известен как замглавы части 29155. Еще один упомянутый в статье офицер ССД - майор Юрий Сизов.

По словам западных разведчиков, у ССД как минимум три основные задачи: убийства и диверсии за рубежом, проникновение в западные компании и университеты, а также вербовка и обучение иностранных агентов. Служба вербует их в Украине, Сербии и других развивающихся и дружественных РФ странах. Кроме того, она курирует деятельность частной военной компании "Вагнер" в Африке.

Деятельность ССД достигла пика прошлым летом, но в последнее время пошла на спад, пишет американская газета. Она предполагает, что затишье может быть связано с дипломатическим сближением России и США после прихода к власти Дональда Трампа.

#спецслужбы
5
1

Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    16-го февраля

    Неужели, отчет о создании и деятельности в газету прислали?

    12
    1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
В ходе удара по гражданским объектам в Днепре погибло 4 человека. Иконка видео
Аналитики: перемирия в Украине не будет, РФ продолжает массированное наступление
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен 1
Трамп и Стармер договорились давить на Путина
Трамп и Стармер договорились давить на Путина 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео