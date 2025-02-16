В РФ создали спецслужбу, которая организует убийства в странах Запада - WSJ

Российские власти создали новую секретную спецслужбу для убийств и диверсий в странах Запада. По информации DW , об этом написала американская газета The Wall Street Journal , со ссылкой на собеседников в западных разведслужбах и анонимных чиновников.

Издание называет новую службу по-английски Department of Special Tasks, что дословно переводится как Департамент специальных задач. Но по-русски он известен по аббревиатуре ССД, пишет WSJ. По данным газеты, его создали в 2023 году, он расположен в штаб-квартире Главного управления Генштаба ВС РФ (ранее - ГРУ) на улице Гризодубовой в Москве.

В ССД приняли ветеранов разведки, он перенял некоторые полномочия ФСБ, поглотил воинскую часть №29155, отвечавшую за диверсии по всему миру, а также центр подготовки сил специального назначения "Сенеж" в Подмосковье, пишет WSJ. По ее информации, ССД стоял за покушением на главу Rheinmetall Армина Паппергера, за посылками DHL с зажигательными устройствами, а также за пожаром на заводе Diehl в Берлине.

Во главе ССД стоит генерал-полковник Андрей Аверьянов. Ранее СМИ называли его замглавы ГУ Генштаба и командиром части 29155. Его заместитель в ССД - генерал-лейтенант Иван Касьяненко, продолжает WSJ. Ранее он был известен как замглавы части 29155. Еще один упомянутый в статье офицер ССД - майор Юрий Сизов.

По словам западных разведчиков, у ССД как минимум три основные задачи: убийства и диверсии за рубежом, проникновение в западные компании и университеты, а также вербовка и обучение иностранных агентов. Служба вербует их в Украине, Сербии и других развивающихся и дружественных РФ странах. Кроме того, она курирует деятельность частной военной компании "Вагнер" в Африке.

Деятельность ССД достигла пика прошлым летом, но в последнее время пошла на спад, пишет американская газета. Она предполагает, что затишье может быть связано с дипломатическим сближением России и США после прихода к власти Дональда Трампа.