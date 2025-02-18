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Макрон рассказал об итогах экстренного саммита в Париже 3

В мире
Дата публикации: 18.02.2025
BB.LV
Макрон рассказал об итогах экстренного саммита в Париже
ФОТО: twitter

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал о своих впечатлениях от экстренного саммита в Париже и сообщил, что после того поговорил с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X (Twitter).

Макрон отметил, что после встречи с лидерами европейских государств и руководством ЕС, которую он созвал в Париже, имел отдельные разговоры с Трампом и Зеленским.

"Мы стремимся к сильному и длительному миру в Украине. Чтобы достичь этого, Россия должна прекратить агрессию, и это должно сопровождаться сильными, надежными гарантиями безопасности для украинцев. Иначе есть большой риск, что это перемирие закончится так, как Минские соглашения.

Мы будем вести работу над этим вместе со всеми европейцами, американцами и украинцами. Это ключевое", – отметил Макрон.

Он продолжил, что лидеры убеждены, что Европе следует больше инвестировать в свою оборону и повышать конкурентоспособность для нужд настоящего и будущего.

"Работа продолжится на основе предложений Еврокомиссии – и по поддержке Украины, и по развитию и инвестиций в нашу оборону. Эту повестку дня, определенную в 2022 году на саммите в Версале, нужно просто выполнять. Решения, действия, согласованность. И быстро", – отметил Макрон.

Зеленский перед этим отдельно рассказал о "долгом разговоре" с Макроном после встречи лидеров в Париже.

Напомним, на экстренном саммите 17 февраля были лидеры крупнейших государств ЕС и Британия – всего восемь стран, также генсек НАТО и руководство Евросоюза. Некоторые столицы выразили разочарование тем, что их не пригласили.

Макрон инициировал эту встречу после того, как специальный посланник президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог заявил, что Штаты не видят Европу за столом переговоров о прекращении российско-украинской войны.

Во вторник в Саудовской Аравии должна состояться встреча американской и российской делегаций.

#война рф и украины #макрон
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Комментарии (3)

  • Ч
    Чангл
    18-го февраля

    Франция и Германия уже выступали гарантом сделки. Только для того, чтобы накачать оружием хохлостан. Больше вам никто не поверит

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  • JB
    Janis Berzin
    18-го февраля

    Больше денег на войну - главная суть из потока словоблудия.

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    18-го февраля

    А чего, наших балтийских шавок туда не пригласили? Чего то я их морд на фото не видел 🙄 Как же так??? И макрон обоссал, сволочь.

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