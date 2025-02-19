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«Он пожалеет о своих словах» - Джэй Ди Вэнс пригрозил Зеленскому последствиями за критику Трампа 2

В мире
Дата публикации: 19.02.2025
BB.LV
«Он пожалеет о своих словах» - Джэй Ди Вэнс пригрозил Зеленскому последствиями за критику Трампа
ФОТО: twitter

Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал Владимира Зеленского из-за комментариев в сторону Дональда Трампа после его заявлений об Украине и "мирных переговорах".

Как сообщает "Европейская правда", своей реакцией Вэнс поделился в интервью Daily Mail.

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По словам вице-президента США, "идея о том, что Зеленский собирается изменить мнение президента, обливая его грязью в государственных СМИ, каждый, кто знает президента, скажет вам, что это ужасный способ вести дела с этой администрацией".

Вэнс заявил, что президент Украины получал "плохие советы" относительно того, как взаимодействовать с новой администрацией в США.

"Мы, безусловно, любим украинский народ. Мы восхищаемся храбростью солдат, но, очевидно, считаем, что эта война должна быстро завершиться", – продолжил американский вице-президент.

"Это политика президента Соединенных Штатов. Она не основывается на российской дезинформации. Она основывается на том, что Дональд Трамп, я думаю, знает много о геополитике и имеет очень сильную позицию, и имеет сильную позицию в течение очень долгого времени", – добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявления главы Белого дома Дональда Трампа о том, что его поддержка среди украинцев якобы составляет 4%.

В частности, украинский президент отметил, что Трамп стал жертвой российской дезинформации.

#дональд трамп #зеленский
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Комментарии (2)

  • MiU
    Made in USSR
    19-го февраля

    История повторяется, но уже на новом витке... А может уже в виде фарса... Что дальше? А дальше то, что уже было: мы денег не брали, вы сами их давали. Поэтому не отдадим. Дальше на всех площадях незалежной: Храмп - туйло!!! Мерикоса на гиляку!!! Кто не скачет - тот пиндос... И далее по тексту. Артист, однако. На что надеется?

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  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    19-го февраля

    Ну всё, теперь ЕС должен разрушить экономику США экономическими санкциями, ну или быстренько-быстренько предать и Зеленского, и Украину. Что же они выберут...? Это сарказм.

    21
    0

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