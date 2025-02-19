Трамп обрушился на Украину после переговоров США и России

Президент США Дональд Трамп после переговоров российской и украинской делегаций в Эр-Рияде обрушился с критикой на Украину и заявил, что разочарован реакцией Киева, который не был привлечен к консультациям, пишет ВВС .

«Я слышал, что они расстроены тем, что у них нет места [за столом переговоров], но у них было место в течение трех лет и задолго до этого. Это можно было уладить очень легко», — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента Би-би-си в своей резиденции во Флориде.

«Вы могли бы заключить сделку», — добавил Трамп.

Владимир Зеленский накануне заявил, что российско-американская встреча в Эр-Рияде стала для Киева сюрпризом. Он в очередной раз повторил, что решение о прекращении войны не может приниматься без Украины.

Как сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источники, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман хотел, чтобы Зеленский был на переговорах, но Вашингтон и Москва настаивали на встрече без участия Украины.

Трамп также заявил журналистам, что рейтинг Владимира Зеленского якобы «опустился до 4%», и стране необходимы выборы, тем самым фактически повторив один из основных тезисов российского президента Владимира Путина.

По словам американского президента, после переговоров в Саудовской Аравии он «гораздо больше уверен» в достижении мирного соглашения.

«Они [переговоры] были очень хорошими. Россия хочет что-то сделать. Они хотят остановить дикое варварство. Я думаю, что у меня есть сила, чтобы положить конец этой войне, и я думаю, что все идет очень хорошо», — сказал Трамп.

Он также заявил, что поддерживает отправку европейских миротворцев в Украину в случае заключения соглашения о прекращении войны.

«Если они хотят это сделать, это здорово, я полностью за», — сказал он.

Трамп допустил, что может встретиться с Владимиром Путиным до конца февраля.

Когда он покидал свою резиденцию в Мар-а-Лаго, один из журналистов спросил его, состоится ли встреча до конца месяца.

«Вероятно», — ответил Трамп.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков по итогам переговоров в Эр-Рияде между американской и российской делегациями заявил, что конкретную дату встречи Путина и Трампа пока назвать трудно.

Переговоры в Эр-Рияде стали первой встречей на высшем уровне между Россией и США после начала полномасштабного вторжения.

После нее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не приемлет размещение миротворческих сил стран НАТО в Украине ни при каком мирном соглашении.

«Любое появление вооруженных сил под каким-либо другим флагом ничего не меняет. Это, конечно, совершенно неприемлемо», — сказал он.

По его словам, США и Россия намерены назначить своих послов в Москве и Вашингтоне и создать условия для «восстановления сотрудничества в полном объеме».

«Это был очень полезный разговор. Мы не просто слушали, но и слышали друг друга», — сказал он.

Он повторил звучавшие ранее заявления о том, что любое расширение НАТО и присоединение к нему Украины будет прямой угрозой для России.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что убежден, что Россия готова участвовать в прекращении войны.

«Сегодня первый шаг долгого и трудного пути, но важного», — добавил он.