Начался демонтаж опор ЛЭП, соединявшей Литву с Россией

После того, как в начале февраля страны Балтии соединили свои электросети с континентальной Европой, Литва начинает работы по демонтажу опор первой из шести линий электропередачи (ЛЭП) с Калининградской областью Российской Федерации.

В понедельник начнется демонтаж опор линии между литовской Круонисской гидроаккумуляционной станцией и Советском.

Демонтаж первых опор будет частью продолжающейся прокладки новой линии электропередачи Круонисская ГЭС–Битенай, а на демонтаж остальных линий будут объявлены госконкурсы на закупки работ.

После того, как 8 февраля страны Балтии отключились от общей с Россией электросистемы и 9 февраля подключились к европейским сетям, линии электропередачи с Россией и Беларусью стали ненужными. На следующий день после синхронизации кабели четырех линий, работавших с этими странами до отключения, были перерезаны и демонтированы.

По данным литовской компании Litgrid, в течение ближайших двух месяцев будут демонтированы кабели двух линий электропередачи с Калининградской областью (Битенай–Советск, Круонисская ГЭС–Битенай) и одной с Беларусью (Игналинская АЭС–Паставы), которые эксплуатировались до отключения от общего с РФ кольца ЛЭП БРЭЭЛ.

Ранее был завершен демонтаж кабелей оставшихся линий, проходивших через государственные границы, кроме того, в рамках сопутствующих проектов начат демонтаж части опор. Например, еще в 2019 году была полностью демонтирована линия электропередачи Игналинская АЭС (снята с эксплуатации)– Минск (соединявшая с Беларусью).

Все линии электропередачи с Россией и Беларусью планируется демонтировать до конца 2026 года.

Из 11 линий, существовавших в последние годы у Литвы с Беларусью, в последнее время действовала только одна, а из шести с Калининградской областью — три.