Российские вооружённые силы готовятся занять город Запорожье, являющийся административным центром аннексированной Россией Запорожской области, заявил в понедельник российский президент Владимир Путин, пишет LETA со ссылкой на DPA.

По словам представителей российской армии на совещании с Путиным, российские войска уже находятся в 15 километрах к югу от границы города.

Путин заявил, что Запорожье планируют совместно занять воинские формирования «Днепр» и «Восток».

После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Россия заняла значительную часть Донецкой и Луганской областей на востоке Украины, а также Херсонской и Запорожской областей на юге. Хотя осенью 2022 года Россия незаконно аннексировала эти четыре области, она полностью не контролирует ни одну из них.

Министр обороны России Андрей Белоусов охарактеризовал ситуацию на поле боя как «очень динамичную», отметив, что российская армия сейчас достигает большего, чем планировалось.

Начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов сообщил Путину, что российские войска теперь нацелены на город Славянск в Донецкой области.

Он добавил, что операции по полному захвату Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей проходят по плану, подчеркнув, что российские силы продвигаются вглубь оборонительных позиций Вооружённых сил Украины.

Эти заявления не удалось проверить по независимым источникам. Украинская армия недавно назвала утверждения Путина о достижениях российских войск сфабрикованными.