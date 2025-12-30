Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Российские войска готовятся занять город Запорожье - Путин 2 1596

В мире
Дата публикации: 30.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Российские войска готовятся занять город Запорожье - Путин
ФОТО: Unsplash

Российские вооружённые силы готовятся занять город Запорожье, являющийся административным центром аннексированной Россией Запорожской области, заявил в понедельник российский президент Владимир Путин, пишет LETA со ссылкой на DPA.

По словам представителей российской армии на совещании с Путиным, российские войска уже находятся в 15 километрах к югу от границы города.

Путин заявил, что Запорожье планируют совместно занять воинские формирования «Днепр» и «Восток».

После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Россия заняла значительную часть Донецкой и Луганской областей на востоке Украины, а также Херсонской и Запорожской областей на юге. Хотя осенью 2022 года Россия незаконно аннексировала эти четыре области, она полностью не контролирует ни одну из них.

Министр обороны России Андрей Белоусов охарактеризовал ситуацию на поле боя как «очень динамичную», отметив, что российская армия сейчас достигает большего, чем планировалось.

Начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов сообщил Путину, что российские войска теперь нацелены на город Славянск в Донецкой области.

Он добавил, что операции по полному захвату Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей проходят по плану, подчеркнув, что российские силы продвигаются вглубь оборонительных позиций Вооружённых сил Украины.

Эти заявления не удалось проверить по независимым источникам. Украинская армия недавно назвала утверждения Путина о достижениях российских войск сфабрикованными.

Читайте нас также:
#Украина #Россия #армия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
1
0
1
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • АП
    Алексей Попович
    30-го декабря

    Пыпа интересно в курсе, что они уже целый год у Покровска топчется, все никак захватить не могут? Иногда создаётся чувство, что Путин в какой-то своей реальности живёт, ничего не имеющей общего с действительностью.

    7
    20
  • A
    Aleks
    30-го декабря

    Ура!В Запорожье придет мир нерусских олигархов России вместо нерусских олигархов Украины и наступит ,,русский мир,,,только опять русским там не будет места. Один клан отжал бабло у другого клана.Вот и все СВО. Два черта бились за деньги и интересы чужого народа,который и остался в плюсе,не потеряв ниодного человека,а положив русских и украинцев,что им и завещал ещё Бжезинский.,,Славян надо сократить -это самая непокорная нация,, 👽😈🔯

    6
    17

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Министр обороны в шоке – в элитных войсках Германии служат нацисты и эксгибиционисты
Изображение к статье: Названы лучшие места мира для путешествий в 2025 году
Изображение к статье: Фон дер Ляйен назвала ключевую гарантию безопасности для Украины
Изображение к статье: На «Радиостанции Судного дня» заиграло «Лебединое озеро»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: LR4 прозвучит в эфире последний день
Наша Латвия
Изображение к статье: Не стреляй! Столица сможет оштрафовать любителей фейерверков на 350 евро Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: В последний день года будет морозно и местами выглянет солнце
Наша Латвия
Изображение к статье: Горячая линия Латвии: мы всегда на связи! Эксклюзив!
Наша Латвия
Иконка видео
Спорт
Изображение к статье: Завод в городе Биллингап.
Бизнес
Изображение к статье: LR4 прозвучит в эфире последний день
Наша Латвия
Изображение к статье: Не стреляй! Столица сможет оштрафовать любителей фейерверков на 350 евро Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: В последний день года будет морозно и местами выглянет солнце
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео