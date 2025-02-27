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Global Times: российско-китайским отношениям не повредит разрядка с Америкой 1

В мире
Дата публикации: 27.02.2025
BB.LV
В мире геополитических животных.

В мире геополитических животных.

Новая парадигма Москва-Пекин выдержит и более сильные вызовы.

Китайский англоязычный ресурс Global Times опубликовал редакционную статью после звонка Путина и Си Цзиньпина: РФ и КНР доказали возможность преодолеть конкуренцию в отношениях

Модель сотрудничества России и Китая резко контрастирует с наблюдающимися на Западе эксклюзивными альянсами и доказывает, что отношения между крупными державами могут преодолеть конкуренцию и конфронтацию.

Взаимодействие двух стран является открытым, конструктивным и взаимовыгодным, оно не направлено против какой-либо страны и не исключает кого-либо.

Например, благодаря синергии между <…> инициативой "Один пояс - один путь" и Евразийским экономическим союзом обе страны не только способствовали региональной экономической интеграции, но и создали ощутимые возможности для развития стран, являющихся частью этого сотрудничества.

Эта модель сотрудничества резко контрастирует с эксклюзивными альянсами и геополитическим маневрированием, которые часто наблюдаются на Западе".

Авторы материала, опубликованного на следующий день после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, обратили внимание на то, что регулярные стратегические обмены мнениями между двумя лидерами стали нормой, отражающей надежный и стабильный характер китайско-российского сотрудничества.

"Многие западные аналитики отмечают, что этот звонок совпал с третьей годовщиной начала российско-украинского конфликта и началом дипломатической разрядки в отношениях между США и Россией, интерпретируя его в этом контексте. Некоторые даже предположили, что Китай может испытывать беспокойство по поводу недавнего взаимодействия между США и Россией по украинскому кризису.

Однако, такие взгляды недооценивают китайско-российские отношения, все еще рассматривая их с точки зрения устаревшего менталитета времен холодной войны, не понимая сути новой парадигмы отношений между Китаем и Россией как между крупными странами, - говорится в статье.

Китайско-российские отношения, в основе которых лежит дух добрососедской дружбы, всесторонней стратегической координации и взаимовыгодного сотрудничества, успешно вышли на новый уровень.

"Это доказывает, что отношения между крупными державами могут преодолеть конкуренцию и конфронтацию, открывая большие возможности для развития региона и мира", - пишет газета.

Что касается позиции Китая по украинскому кризису, то, как пишет издание, она отражает следование принципу мирного разрешения споров.

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Комментарии (1)

  • Ч
    Чангл
    27-го февраля

    Только Европа и США не могут с этим смириться. Давно пора признать, что есть и другие государства с которыми нужно считаться.

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