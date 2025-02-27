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Трамп посоветовал журналисту самому попробовать отобрать у России «новые территории» 1

В мире
Дата публикации: 27.02.2025
BB.LV
Трамп посоветовал журналисту самому попробовать отобрать у России «новые территории»
ФОТО: twitter

Трамп посоветовал репортеру самому попробовать вернуть занятые РФ территории

Президент США Дональд Трамп посоветовал журналисту самостоятельно попробовать вернуть новые территории России. Трансляция брифинга доступна на сайте Белого дома.

«А вы попробуйте вернуть их обратно», — ответил Трамп на вопрос репортера, будет ли «сигналом для Китая» сохранение за Россией ныне ею занятых бывших украинских территорий.

Ранее Трамп признал необходимость размещения контингента миротворцев на Украине после достижения мирных договоренностей.

#дональд трамп
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Комментарии (1)

  • VS
    Vad Sorry
    27-го февраля

    Трамп думает логично, как у ядерной державы у которой хватит ядерного запаса уничтожить всю планету отобрать територии? Может Ринкевич объяснит? Я ни понимаю тупых лозунгов типо Украина победит,,,, только без объяснения как? В крайнем случае от безвыходности ляпнут по западным границам ни большими яд .. зарядами и сделают границу которую вообще на поездах в Киев больше ни подъедет, у Росссии есть все ресурсы вообще жить без запада, у них голода как в северной Корее ни будет. Да может без Айфона и Макдональдса проживут, только кому от этого станет легче? Надо думать логически уже всё попробовали за 3 года кроме прямого нападения на Россию , помогло? Давайте теперь ради принципа землю уничтожим? У вас есть дети? А может лучше отойти от тупых лозунгов и фантазии и смотреть реально? Я например ни хочу умирать ни ради Украины ни ради Латвии ни ради Росии, надо просто остановить это всё и опираться на реальность, мне иногда наше Латвийское правительство напоминает какую-то секту им просто наплевать на все какие то логические выводы сказали об стенку головой биться и они бьются как джихат какой-то, про свою страну ни думают такие маленькие старались бы всем улыбаться кивать головой и делать деньги

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