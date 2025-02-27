Трамп посоветовал журналисту самому попробовать отобрать у России «новые территории»

Президент США Дональд Трамп посоветовал журналисту самостоятельно попробовать вернуть новые территории России. Трансляция брифинга доступна на сайте Белого дома.

«А вы попробуйте вернуть их обратно», — ответил Трамп на вопрос репортера, будет ли «сигналом для Китая» сохранение за Россией ныне ею занятых бывших украинских территорий.

Ранее Трамп признал необходимость размещения контингента миротворцев на Украине после достижения мирных договоренностей.