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Ким Чен Ын призвал армию к готовности применить ядерное оружие 1

В мире
Дата публикации: 28.02.2025
BB.LV
Ким Чен Ын призвал армию к готовности применить ядерное оружие
ФОТО: Global Look Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал армию быть готовой к применению ядерного оружия.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын после испытательного запуска стратегических крылатых ракет призвал армию быть готовой к использованию ядерного оружия. Об этом сообщает информационное агентство KCNA.

По данным агентства, военные КНДР провели успешные испытания крылатых ракет, которые преодолели расстояние в 1587 километров в течение 7,9 тысячи секунд и «точно попали в цель». Целью учений по запуску названо предупреждение «врагов, которые серьезно нарушают обстановку безопасности в КНДР и способствуют эскалации», а также демонстрация «надежности государственных ядерных сил сдерживания».

«Ответственная миссия и долг вооруженных сил КНДР — постоянно защищать национальный суверенитет и безопасность с помощью надежного ядерного щита, повышая боеготовность ядерных сил и полностью быть готовыми к их применению», — приводит KCNA слова Ким Чен Ына.

Ранее Северная Корея удвоила усилия по наращиванию ядерных сил, пригрозив, что будет использовать «стратегические средства» для противодействия военному сотрудничеству между США и Южной Кореей. Пхеньян обладает ограниченным количеством межконтинентальных баллистических ракет (МБР), которые, как считается, способны поражать цели по всей Северной Америке. Высокопоставленный представитель ВВС США недавно предупреждал, что любая такая атака будет иметь неприятные последствия.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    1-го марта

    Гуманитарная жрачка видимо кончается опять...

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