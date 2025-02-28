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Трамп «не верит», что назвал Зеленского диктатором 2

В мире
Дата публикации: 28.02.2025
Deutsche Welle
x.com/POTUS

x.com/POTUS

ФОТО: twitter

"Я такое говорил? Не могу в это поверить", - так президент США ответил на вопрос о его посте на платформе Truth Social, в котором он написал, что Владимир Зеленский - "диктатор без выборов", сообщает DW.

Дональд Трамп в четверг, 27 февраля, фактически отказался от своих прежних слов о Владимире Зеленском как о "диктаторе". "Я такое говорил? Не могу в это поверить. Следующий вопрос", - так президент США ответил на вопрос одного из журналистов в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Белом доме.

19 февраля Трамп написал в посте на своей платформе Truth Social, что президент Украины - "диктатор без выборов", так как он "отказывается проводить выборы" у себя в стране. "Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны", - добавил американский лидер. В тот же день Дональд Трамп повторил это высказывание, выступая на митинге в Майами.

24 февраля президент США в ответ на вопрос, может ли он назвать диктатором Владимира Путина, заявил: "Я не использую подобные слова необдуманно" - и российского лидера называть так не стал.

Критика высказываний Трампа

Заявления главы Белого дома раскритиковали как в Украине, так и за рубежом. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал слова президента США "ошибочными и опасными". "Правда состоит в том, что Владимир Зеленский - законно избранный глава украинского государства. То, что в условиях войны невозможно провести надлежащие выборы, соответствует положениям Конституции Украины и избирательным законам. И никто не вправе утверждать обратное", - подчеркнул глава правительства ФРГ.

Еврокомиссия прокомментировала словесную атаку Трампа на Зеленского так: "У нас есть четкая и ясная позиция по этому вопросу: президент Зеленский был законно избран на свободных, справедливых и демократических выборах. Украина - это демократия, а путинская Россия - нет". В ООН также подтвердили, что Владимир Зеленский "занимает свой пост после должным образом проведенных выборов".

#дональд трамп
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Комментарии (2)

  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    28-го февраля

    Шольц также добавил что немцы тоже не переизбирали Гитлера во время ВОВ, и позволили доработать свой срок, а так как никто не будет спорить что Германия демократическая страна, и Гитлер пришел к власти через выборы, то абсолютно понятно что и ситуация с Зеленским соответсвует этой старой доброй традиции демократов. Тем более, как известно, Гитлер сотрудничал с предшественником Зеленского - Бандерой, и в память об этом славном союзе в Киеве недавно появилась улица Бандеры.

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  • ДД
    Дон Донычь
    Жан-Марко Фердыщенко
    28-го февраля

    Сталин тоже был союзником Гитлера 😂

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