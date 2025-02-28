Хороший разговор с Трампом: Генсек НАТО сообщил об увеличении помощи Украине

Об увеличении помощи Киеву Марк Рютте объявил после разговора с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, страны НАТО формируют новый пакет поддержки для Украины, включающий "миллиарды евро".

Страны НАТО готовят новый пакет помощи Украине, включающий "миллиарды евро" и взносы на гарантии безопасности, сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте в своем микроблоге на платформе X после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом вечером в четверг, 27 февраля. Рютте охарактеризовал беседу как "отличную", не уточнив при этом, какие именно страны НАТО готовы выделить финансирование.

Great to talk with @realDonaldTrump

US & NATO are getting stronger. NATO Allies are moving quickly to invest more in defence. Big increases announced & others to follow.

On Ukraine, Allies are preparing billions more in aid + contributions to security guarantees. pic.twitter.com/d4zxbkGhsD — Mark Rutte (@SecGenNATO) February 27, 2025

С момента инаугурации Трампа США не объявляли о новых пакетах военной помощи Киеву, напоминает The Moscow Times. 26 февраля Трамп сообщил, что поставки вооружений и боеприпасов в Украину временно приостановлены. В то же время он отметил, что переданные ранее ресурсы должны обеспечить Киеву возможность продолжать боевые действия до тех пор, пока Москва и Вашингтон не достигнут договоренности о мирном урегулировании конфликта. При этом Трамп допустил возобновление военной поддержки Киевом в случае, если дипломатические усилия по прекращению войны не приведут к успеху.

"Посмотрим. Сейчас мы находимся в процессе переговоров. Мы ведем серьезные дискуссии, в том числе о редкоземельных металлах и других важных вопросах", - сказал он. Соглашение по редкоземельным металлам

Отношения Вашингтона и Киева ухудшились после отказа президента Украины Владимира Зеленского подписать соглашение по добыче редкоземельных металлов. Этот отказ вызвал жесткую реакцию со стороны Трампа, который обвинил украинского президента в затягивании конфликта ради продолжения получения западной финансовой помощи.

Однако 24 февраля стало известно, что Киеву и Вашингтону удалось согласовать условия будущего соглашения о разработке полезных ископаемых. Позднее Трамп сообщил, что подписание документа запланировано на пятницу, 28 февраля. На этом фоне американский президент уже дал понять, что США не снимут санкций с России до тех пор, пока в Украине не установится мир. Кроме того, он заявил, что в ходе переговоров с Москвой Вашингтон будет настаивать на возвращении Украине части оккупированных территорий.