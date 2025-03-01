Зеленский уверяет Трампа, что минералы не дает добывать РФ.
Аналитики не нашли сходных прецедентов по принуждению союзников.
Никто из опрошенных экспертов не может припомнить прецедента, когда США или любая другая страна требовали бы от своего партнера официального соглашения об оплате во время войны. В комментариях The New York Times опрошенные эксперты резко осуждают такую политику Трампа.
В частности, эксперт по мирным соглашениям Вирджиния Пейдж Фортна заявила, что такое явное требование от Украины отдать ее минеральные богатства, в то время как страна находится в тяжелом положении, "похоже на рэкет".
А сотрудник Совета по международным отношениям Стивен А. Кук, комментируя заявление советника по национальной безопасности США Майка Уолтца о том, что "экономическое партнерство" со США, утверждает, что "новая гарантия безопасности - это, по сути, вымогательство".
"Может показаться, что требование передать Украине ее минеральные богатства - это просто прямое высказывание Дональда Трампа о дипломатической истине, которая обычно остается невысказанной: что гарантии безопасности часто имеют скрытую цену. Но на самом деле, по мнению экспертов, его подход представляет собой радикальный отход от американской внешней политики", - пишет издание.
Конечно, существует множество случаев, когда США использовали свою военную мощь для защиты американских экономических интересов. Например, обеспечение доступа к нефти было главной опорой американской политики на Ближнем Востоке, в частности, когда США защищали Кувейт от вторжения Ирака.
Но Соединенные Штаты "никогда не говорили кувейтцам: "Эй, вы должны заплатить нам за это", - сказал Кук из Совета по международным отношениям. Союзники, такие как Саудовская Аравия, помогали финансировать войну в Персидском заливе, но не по принуждению.
Как отмечают эксперты, такая тактика Трампа говорит о том, что он пытается применить уроки политики в Нью-Йорке, где он построил свою карьеру в сфере недвижимости, к миру международных отношений. В такой политике каждое решение - это, по сути, возможность для политических боссов извлечь выгоду для себя и своих сторонников, а извлечение большей выгоды - это сигнал о большей власти.
Но ученые, изучающие международные отношения, говорят, что внешняя политика работает не так. В международных отношениях авторитет является важнейшим элементом власти. Сдерживание зависит от того, выполняет ли страна свои обещания. Без такого доверия враждебные страны с большей вероятностью будут испытывать границы дозволенного, отмечает NYT.
По мнению экспертов, такая дипломатия Трампа дает понять союзникам, что США нельзя доверять в том, что они помогут своим друзьям или выполнят свои обязательства.
"А противникам он посылает сигнал, который может иметь еще более серьезные последствия: Соединенные Штаты готовы поставить краткосрочную финансовую выгоду выше своих более широких долгосрочных интересов".
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