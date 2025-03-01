«Одна из величайших катастроф в истории» - что пишет пресса о ссоре Трампа с Зеленским

Главная тема в западных СМИ в субботу — конечно, вчерашняя встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая закончилась ожесточенной перепалкой, срывом сделки по полезным ископаемым и спешным отъездом президента Украины из Вашингтона.

Русская служба Би-би-си изучила, как западная пресса отреагировала на этот дипломатический скандал.

Financial Times

После встречи в Белом доме, которая «началась настолько неудачно, насколько это вообще возможно», стало понятно, что Соединенные Штаты «отказались от Украины», а команда Владимира Зеленского допустила несколько просчетов, говорится в редакционной колонке британской газеты Financial Times.

В частности, сказано в статье, в Киеве недооценили «безжалостность Трампа», который пытался извлечь как можно больше пользы из соглашения о полезных ископаемых, дав Украине лишь малую часть того, что она хотела получить взамен. И хотя окончательный проект, принятый на этой неделе, был менее обременительным, чем первый, в нем не оказалось никаких предпосылок для обеспечения безопасности, а утверждение Трампа, что присутствие в Украине американских рабочих якобы предотвратит дальнейшие нападения России, не вызывает доверия, считает редакция FT.

«Как и на Ближнем Востоке, для президента США "мир" означает отсутствие боевых действий. Он, похоже, заинтересован в таком прекращении огня, которое уберет с экранов американских телевизоров сцены кровопролития и избавит США от необходимости наращивать дорогостоящую военную поддержку. Но он меньше озабочен поиском более надежного решения, которое предотвратило бы возобновление войны», — говорится в колонке.

Помимо этого, Трамп по-прежнему испытывает «непонятное восхищение» по отношению к Владимиру Путину и его «мировоззрению в духе XIX века», согласно которому мировыми делами должны управлять не многосторонние институты, а несколько крупных держав и их сильные лидеры, у каждого из которых своя сфера влияния.

Зеленскому же не хватает дипломатического таланта Эммануэля Макрона и Кира Стармера, которым удалось наладить определенные отношения с Трампом в ходе визитов на этой неделе, отмечает газета. Однако Зеленский, судя по всему, попал в засаду Белого дома, которая в итоге закончилась его унижением. Его борьба за сохранение суверенитета Украины вступила в свою самую опасную фазу, заключает FT.

Wall Street Journal

По мнению авторов Wall Street Journal, накануне в Белом доме неудачу потерпели и Трамп, и Зеленский: президента Украины этот инцидент лишил важнейшей возможности заручиться более сильной поддержкой для долгосрочной обороны Украины, а для президента США стал серьезным препятствием на пути к достижению его цели – войти в историю как миротворец, добившийся заключения соглашения между Киевом и Москвой.

«Однако оба лидера также заинтересованы в том, чтобы спасти свои отношения или, по крайней мере, скрыть свои разногласия», — отмечает издание.

Как предполагает газета, сделав публичный выговор Зеленскому, Трамп и Вэнс, возможно, стремились добиться смягчения позиции украинского лидера в преддверии мирных переговоров, однако проявление такой разобщенности может придать смелости Владимиру Путину в том, чтобы диктовать свои условия.

«Никто не наслаждается этим больше, чем Путин. Я бы ожидала, что россияне сейчас, пока эмоции еще свежи, будут действовать быстро, чтобы заключить сделку о капитуляции Украины», — цитирует издание президента Центра анализа европейской политики Алину Полякову.

Guardian

В статье Guardian, озаглавленной «Дипломатия умерла в прямом эфире, когда Трамп и Вэнс объединись, чтобы забуллить украинского лидера», встреча в Белом доме названа «одной из величайших дипломатических катастроф в современной истории».

«В некогда священном Овальном кабинете разгорелись споры, голоса были повышены, а протокол нарушен. Овальный кабинет повидал многое, но никогда не видел ничего подобного», — написал репортер Guardian Дэвид Смит.

Произошедшее в Овальном кабинете он описал так: «Зеленский оказался в засаде, устроенной Трампом и его изворотливым вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Предполагалось, что он будет сидеть сложа руки и терпеть побои, но он отказался».

Трамп и Вэнс попытались отругать Зеленского, как неблагодарного ребенка, а он уехал из Вашингтона с пустыми руками, «пережив свой собственный дипломатический Чернобыль», заключил Смит.

Bloomberg

Агентство Bloomberg пишет, что встреча Зеленского и Трампа в Белом доме, превратившаяся в «реалити-шоу с яростными препирательствами», стала катастрофой для европейских чиновников.

Европейские лидеры, которые и без того изо всех сил стараются выполнить требования Трампа о том, чтобы они играли более активную роль в поддержке Украины и обеспечении собственной защиты от России, теперь стоят перед жестким выбором: либо пытаться поддерживать военные усилия Киева самостоятельно, либо заключить сделку с Трампом, возможно, за счет политического будущего Зеленского.

Европа коллективно попытается взять себя в руки, но, похоже, Трамп решил продать Украину, сказал агентству один европейский чиновник, попросивший не называть его имени.

В свою очередь в окружении Трампа тот факт, что позднее в интервью Fox News Зеленский не выказал никаких признаков сожаления, для многих стал подтверждением их давних подозрений в отношении президента Украины. Как заявил собеседник агентства, близкий к администрации Трампа, Зеленского «испортило» президентство Джо Байдена, которое позволило ему думать, что американский народ продолжит финансировать Украину. «С Зеленским покончено», — заявил источник Bloomberg.

В то же время другой собеседник, один из советников администрации Трампа сказал, что США слишком много вложили в попытки достичь соглашения о прекращении войны, чтобы бросить все сейчас. Вместо этого, по его мнению, власти США могут резко усилить давление на Киев и избегать прямых контактов с Зеленским.

Spiegel

Вопросом о том, как после вчерашней встречи действовать Европе, задается и журналист немецкого Spiegel Рене Пфистер.

«Внешняя политика Трампа, основанная исключительно на вопросах силы, недвусмысленно показывает Старому свету, что больше нет никаких гарантий и надежности в отношениях с США. Трансатлантический альянс мертв. Мы живем в новых геополитических джунглях, в которых правят люди, которые верят только в мощь танков и ядерных боеголовок. Трамп, возможно, все еще привержен НАТО. Но чего стоит слово человека, который назвал Зеленского диктатором только для того, чтобы подтолкнуть его к выгодной для себя сделке с полезными ископаемыми?» — говорится в его статье.

Могут возникнуть законные сомнения относительно того, было ли разумным шагом со стороны Зеленского начать читать лекции Трампу и Вэнсу перед камерами, однако было бы неправильно возлагать вину за драму в Овальном кабинете только на украинского лидера и отсутствие у него дипломатических навыков, отмечает Пфистер.

По мнению автора Spiegel, Трамп плохо подготовил потенциальную сделку, а что еще хуже — создал впечатление, что в этой войне нет четкого различия между агрессором (Россией) и жертвой этой агрессии (Украиной).

«Именно это гротескное моральное безразличие вызвало у Зеленского такую реакцию, которая также будет иметь драматические последствия для Европы», — говорится в статье.

Провести Европу «через джунгли нового и опасного мира» предстоит будущему канцлеру Германии Фридриху Мерцу и президенту Франции Эммануэлю Макрону, и эта задача хоть и сложная, но выполнимая, считает обозреватель Spiegel.

«Россия — экономический карлик по сравнению с Еврозоной. Если Европа действительно этого хочет, то она может своими силами создать систему сдерживания, которая будет функционировать независимо от США. И если Париж и, возможно, Лондон смогут выйти за рамки своих национальных интересов, то британское и французское ядерное оружие могут послужить основой для создания общеевропейского ядерного зонтика», — заключает автор статьи. Fox News

Как пишет Виктория Коутс для Fox News, Зеленский «совершил ошибку», когда приехал в Вашингтон, рассчитывая «получить очередной карт-бланш».

«Несмотря на то, что президент Трамп четко обозначил свой новый подход к Украине в ходе предыдущих встреч, президент Зеленский приехал в Вашингтон на этой неделе, думая, что получит такое же безоговорочное восхищение и карт-бланш, которые он получал во время своих визитов во времена администрации Байдена-Харрис».

По мнению Коутс, во время общения с прессой в Овальном кабинете Зеленский проявлял снисходительность по отношению к Трампу, а также вел себя так, «будто имеет право на его безоговорочную поддержку и уважение».

«Вместо того, чтобы оставить любые разногласия за закрытыми дверями, он неверно истолковал президента Трампа и вице-президента Вэнса, сорвал сделку о правах на добычу полезных ископаемых для украинского народа и нанес себе серьезный репутационный ущерб перед американским народом. Вместо того чтобы сказать простое "спасибо", он появился с критикой в голосе и дополнительными требованиями», — считает Коутс.

«Зеленский, возможно, думал, что драка, которую он затеял, выставит его крутым парнем, но на самом деле такое неуважение не вызовет к нему симпатии у налогоплательщиков, которые вложили сотни миллиардов своих с трудом заработанных долларов в его страну и которые проголосовали за Дональда Трампа», — заключает автор.