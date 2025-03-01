Скандальная встреча Трампа и Зеленского: латвийский политолог назвал причины и варианты дальнейших действий

Дипломатия президента США Дональда Трампа основана на приказах, а также на унижении и запугивании партнеров, заявил политолог и обозреватель американской политики Мартиньш Хиршс.

Комментируя встречу Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 28 февраля, Хиршс подчеркнул, что эта встреча показала истинное лицо Трампа и тот вид дипломатии, который, вероятно, раньше проводился только за закрытыми дверями.

Он также добавил, что Трамп не терпит возражений.

Хиршс отметил, что администрация Трампа предложила Зеленскому отдать половину ресурсов Украины и не предложила ничего взамен.

В то же время политолог признал, что высказывания Трампа не стали неожиданностью, поскольку до встречи с украинским президентом он уже выражал больше симпатий к России. Кроме того, хотя слова Трампа выгодны России, есть и положительный аспект, поскольку Европа увидела настоящее "лицо" Трампа и больше не будет жить иллюзиями относительно его позиции, что, возможно, позволит Европе стать более сплоченной и более активно думать о своей безопасности и экономике.

Хиршс отметил, что, по крайней мере, теоретически, мотивация Европы к объединению сейчас находится на высшей точке, хотя могут возникнуть трудности с некоторыми европейскими странами, такими как Венгрия, которые могут подорвать это единство.

Он также отметил, что необходимо следить за настроениями американской общественности в отношении политики Трампа, в том числе за последними данными, согласно которым более половины американских избирателей по-прежнему поддерживают Украину, в то время как Россию поддерживают только 4% опрошенных.

Хирш выразил убеждение, что США пытаются напугать Украину и весь мир нарративом о том, что все зависит от США, но это влияние преувеличено, поскольку Европа тоже не бессильна.

Уже сообщалось, что президент Украины Зеленский встретился с Трампом и вице-президентом США Джеймсом Бушем в Белом доме в пятницу, 28 февраля, но преждевременно покинул его после публичной ссоры. Американские СМИ сообщили, что чиновники администрации Трампа попросили Зеленского уйти.