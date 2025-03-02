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Американцам запретили собирать микробов в российском сегменте МКС 0

В мире
Дата публикации: 02.03.2025
BB.LV
Американцам запретили собирать микробов в российском сегменте МКС
ФОТО: Global Look Press

Американским ученым запретили собирать образцы микробов с российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает RTVI.

Журналисты изучили исследование ученых Калифорнийского университета в Сан-Диего (США), связанное со сбором образцов микробов на МКС. Выяснилось, что американцы не смогли собрать соответствующие образцы из российского сегмента станции, так как им запретили это делать.

Соавтор исследования Роб Найт рассказал, что коллектив ученых собирал образцы в девяти отсеках МКС, за исключением российских. «Конечно, было бы интересно взглянуть на российские модули в будущей версии этого проекта, и мы были бы рады сделать эти методы доступными», — подчеркнул специалист. Уточняется, что научная работа началась в октябре 2020 года и закончилась в апреле 2021 года.

Специалисты пытались сравнить микроорганизмы на модулях МКС с микробами, обитающими в естественной среде. Оказалось, что разнообразие микробов в изолированном пространстве уступает разнообразию на Земле. Так, они заметили на МКС недостаток микроорганизмов, которые свободно живут в почве и воде в земных условиях.

Ученые пришли к выводу, что искусственное привнесение микробов в изолированные пространства должно улучшить здоровье космонавтов. По их мнению, очень важно имитировать естественное микробное окружение на Земле.

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