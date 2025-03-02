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Армия США получит первые гиперзвуковые снаряды в 2025 году 0

В мире
Дата публикации: 02.03.2025
BB.LV
Армия США получит первые гиперзвуковые снаряды в 2025 году
ФОТО: Global Look Press

Defense News: армия США получит первые гиперзвуковые снаряды к концу 2025 года.

Армия США получит первые гиперзвуковые снаряды к концу 2025 финансового года. Об этом со ссылкой на источник в Пентагоне сообщает издание Defense News.

Передача первых гиперзвуковых снарядов армейским подразделениям планировалась еще в 2023 году, однако из-за проблем на полигоне, связанных не со снарядом, а с процессом подготовки ракеты к запуску, неоднократно откладывалась.

«США вступают в гонку за создание возможностей и разработку систем защиты от гиперзвуковых ракет. Китай и Россия активно разрабатывают и испытывают гиперзвуковое оружие», — говорится в публикации.

В марте 2024-го Минобороны США в соцсети X рассказало, что Военно-морские силы Соединенных Штатов провели тестовый перехват баллистической ракеты средней дальности.

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