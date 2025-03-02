«Это шок»: президент Германии удивился необходимости «защищать Украину от США»

Он отметил, что его шокировал разговор в Белом доме президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Я никогда бы не поверил, что однажды нам придется защищать Украину от США», — поделился президент Германии.

Политик призвал не допустить, чтобы Украины была вынуждена кому-либо подчиняться. По мнению Штайнмайера, следует создать сильное коалиционное правительство в ФРГ по результатам прошедших выборов.

В то же время он отметил, что его страна многим обязана США, поскольку те сыграли большую роль в построении поствоенного порядка. Немецкий политик не верит, чтобы Штаты отказались от «всего этого», а «то, за что выступала Америка, объявили бы бесполезным».

До этого президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что речь Зеленского перед Трампом нанесла ущерб Евросоюзу.

Еще раньше The New York Times со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщила, что после ссоры Зеленского и Трампа в Вашингтоне США может перестать оказывать военную помощь Вооруженным силам Украины, в том числе перестать делиться с ними разведданными.