Премьер-министр Латвии Эвика Силиня.
В воскресенье европейские лидеры собрались в Лондоне на специальную встречу, чтобы обсудить вопросы безопасности на континенте и поддержки Украины. Страны Балтии на совещание приглашены не были.
Зато премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообщался с лидерами этих стран дистанционно.
Доклад Стармера по защищенным каналам связи выслушали премьер-министр Латвии Эвика Силиня, президент Эстонии Алар Карис и президент Литвы Гитанаса Науседы.
В столицах республик на восточном побережье Балтийского моря не скрывали своего недовольства своей невостребованностью.
"Президент Гитанас Науседа очень четко сказал: мы недовольны тем, что нас не пригласили в Лондон. Британский премьер-министр начал свой разговор с извинений перед лидерами стран Балтии, заявив, что в следующий раз подобных вещей будут избегать", - сказала в интервью радио LRT главный советник президента Литвы Аста Скайсгирите.
По словам советника президента, в ходе беседы обсуждалась резонансная встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
"В первую очередь, конечно, обсуждалось пятничное событие в Белом доме, когда президент Зеленский очень быстро покинул офис после довольно-таки, я бы сказала, брутального разговора с лидером США. По мнению Кира Стармера (и здесь мы, наверное, не можем не согласиться), необходимо как можно скорее возобновить этот диалог, чтобы Зеленский снова встретился с Дональдом Трампом, желательно и с участием европейских лидеров", - сказала Скайсгирите.
"Тому, как все обошлось в пятницу, может радоваться только Россия", - считает главный советник президента Литвы.
По словам Скайсгирите, во время сегодняшнего дистанционного разговора премьер-министр Великобритании четко заявил: Дональд Трамп хотел бы, чтобы Украина заключила мирное соглашение, и чтобы затем европейцы предоставили Украине гарантии безопасности.
В чем именно должны заключаться эти гарантии, во время разговора речь не шла.
"О миротворческих миссиях мы поговорим после мирного соглашения", - сказала советник президента.
**А вот, что про дистанционную беседу сообщила премьер-министр Латвии Эвика Силиня: **
- Состоялся важный разговор с премьер-министром Великобритании. Крайне важно, чтобы в этом процессе участвовали страны Балтии, укрепляя трансатлантические связи и делая Европу более безопасной.
Мы получили подтверждение, в том числе от США, что статья 5 Устава НАТО остается в силе и что союзники готовы защищать восточный фланг. Вместе мы продолжим поддерживать Украину.
Мы также согласны с тем, что Европе необходимо больше инвестировать в оборону.
Svarīga saruna ar Lielbritānijas premjeru @Keir_Starmer. Būtiski, ka tiek iesaistītas Baltijas valstis, stiprinot transatlantiskās saites un padarot Eiropu drošāku.— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) March 2, 2025
Saņēmām apliecinājumu, ka NATO 5. pants ir nemainīgi spēkā, tostarp no ASV puses, un par sabiedroto gatavību… https://t.co/8554tiqW5q
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