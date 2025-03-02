В воскресенье европейские лидеры собрались в Лондоне на специальную встречу, чтобы обсудить вопросы безопасности на континенте и поддержки Украины. Страны Балтии на совещание приглашены не были.

Зато премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообщался с лидерами этих стран дистанционно.

Доклад Стармера по защищенным каналам связи выслушали премьер-министр Латвии Эвика Силиня, президент Эстонии Алар Карис и президент Литвы Гитанаса Науседы.

В столицах республик на восточном побережье Балтийского моря не скрывали своего недовольства своей невостребованностью.

"Президент Гитанас Науседа очень четко сказал: мы недовольны тем, что нас не пригласили в Лондон. Британский премьер-министр начал свой разговор с извинений перед лидерами стран Балтии, заявив, что в следующий раз подобных вещей будут избегать", - сказала в интервью радио LRT главный советник президента Литвы Аста Скайсгирите.

По словам советника президента, в ходе беседы обсуждалась резонансная встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

"В первую очередь, конечно, обсуждалось пятничное событие в Белом доме, когда президент Зеленский очень быстро покинул офис после довольно-таки, я бы сказала, брутального разговора с лидером США. По мнению Кира Стармера (и здесь мы, наверное, не можем не согласиться), необходимо как можно скорее возобновить этот диалог, чтобы Зеленский снова встретился с Дональдом Трампом, желательно и с участием европейских лидеров", - сказала Скайсгирите.

"Тому, как все обошлось в пятницу, может радоваться только Россия", - считает главный советник президента Литвы.

По словам Скайсгирите, во время сегодняшнего дистанционного разговора премьер-министр Великобритании четко заявил: Дональд Трамп хотел бы, чтобы Украина заключила мирное соглашение, и чтобы затем европейцы предоставили Украине гарантии безопасности.

В чем именно должны заключаться эти гарантии, во время разговора речь не шла.

"О миротворческих миссиях мы поговорим после мирного соглашения", - сказала советник президента.

**А вот, что про дистанционную беседу сообщила премьер-министр Латвии Эвика Силиня: **

Состоялся важный разговор с премьер-министром Великобритании. Крайне важно, чтобы в этом процессе участвовали страны Балтии, укрепляя трансатлантические связи и делая Европу более безопасной.

Мы получили подтверждение, в том числе от США, что статья 5 Устава НАТО остается в силе и что союзники готовы защищать восточный фланг. Вместе мы продолжим поддерживать Украину.

Мы также согласны с тем, что Европе необходимо больше инвестировать в оборону.