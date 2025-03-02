Макрон анонсировал крупную помощь Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украине могут выделить крупную финансовую помощь на несколько миллиардов евро. Об этом он высказался в интервью газете La Tribune.

Макрон допустил выделение Украине нескольких миллиардов евро от Евросоюза. Соответствующее решение может быть принято на саммите Евросоюза в Брюсселе 6 марта.

«Саммит 6 марта очень важен. Это масштабное финансирование, вероятно, будет исчисляться сотнями миллиардов евро», — сказал он.

Французский лидер добавил, что целью саммита является усиление поддержки Украины со стороны Евросоюза.