Макрон анонсировал крупную помощь Украине

Макрон допустил выделение Украине нескольких миллиардов евро от ЕС 6 марта.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украине могут выделить крупную финансовую помощь на несколько миллиардов евро. Об этом он высказался в интервью газете La Tribune.
Макрон допустил выделение Украине нескольких миллиардов евро от Евросоюза. Соответствующее решение может быть принято на саммите Евросоюза в Брюсселе 6 марта.
«Саммит 6 марта очень важен. Это масштабное финансирование, вероятно, будет исчисляться сотнями миллиардов евро», — сказал он.
Французский лидер добавил, что целью саммита является усиление поддержки Украины со стороны Евросоюза.
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