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Маск поддержал выход США из НАТО и ООН. Что думает об этой идее Трамп? 1

В мире
Дата публикации: 02.03.2025
BB.LV
Маск поддержал выход США из НАТО и ООН. Что думает об этой идее Трамп?
ФОТО: Global Look Press

Илон Маск в соцсети X поддержал выход США из НАТО и ООН.

Американский предприниматель Илон Маск, курирующий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), прокомментировал идею о выходе страны из ООН и НАТО. Об этом он написал в социальной сети X.

Маск оценил идею идею выхода США из ООН и НАТО и согласился с ней. «Я поддерживаю», — написал он в ответ на запись одного из пользователей о том, что Соединенным Штатам необходимо отказаться от членства в этих организациях.

21 января президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Администрация американского лидера объяснила его решение «неправильным отношением к пандемии COVID-19», а также другими глобальными кризисами в области здравоохранения.

Еще до выборов президента США бывший советник Белого дома Джон Болтон заявлял, что страна с высокой вероятностью выйдет из Североатлантического альянса в случае победы Трампа. По его мнению, Трамп считает НАТО «сборищем неблагодарных европейцев», а также «не понимает сути альянсов, построенных на принципе коллективной обороны».

Телеканал CNN со ссылкой на европейских дипломатов допускал, что в случае прихода к власти Трамп разделит НАТО на две группы. При этом на одну из них не будут распространяться условия статьи 5 НАТО о защите со стороны стран альянса в случае нападения.

Главный стратег Трампа Стивен Бэннон отмечал, что Трамп «не друг Еврсоюзу, он не друг форуму в Давосе и уж точно не друг технократов в НАТО». По мнению Болтона, американский президент «мог бы с пользой посеять хаос в ООН».

В США также предлагали выйти из НАТО при принятии решения о вступлении Украины в альянс. Соответствующий законопроект внесли в Конгресс США сенаторы от Республиканской партии Майк Ли и Томми Табервилл.

Трамп исключил вступление Украины в НАТО. Он выразил уверенность, что страна не вступит в состав Североатлантического альянса. При этом ранее сообщалось, что США рассматривают возможность автоматического включения Украины в НАТО.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    2-го марта

    Да вы с такими новостями наших балтийских шав..кхм, тигров до карачуна инфарктного доведёте...

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