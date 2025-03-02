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Премьер Великобритании заявил о разработке плана прекращения огня на Украине 1

В мире
Дата публикации: 02.03.2025
BB.LV
Премьер Великобритании заявил о разработке плана прекращения огня на Украине
ФОТО: Global Look Press

Премьер Британии Стармер сообщил о разработке плана прекращения огня на Украине.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Франция, Украина и Великобритания договорились разработать план прекращения огня, который впоследствии будет представлен США. Об этом сообщает Associated Press.

По его словам, разработка плана началась после встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете.

Стармер добавил, что Трамп, по его мнению, хочет добиться прочного мира на Украине, а для его достижения требуются американские гарантии безопасности.

Ранее стало известно, что Стармер попросил Зеленского наладить отношения с Трампом. Премьер-министр Британии, как сообщает издание, позвонил Зеленскому после его встречи с Трампом в попытке убедить его вернуться в Белый дом.

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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    2-го марта

    План уже есть, и это требования Путина, другого не будет.

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