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Стало известно о работе в США над планом перезапуска «Северного потока-2» 1

В мире
Дата публикации: 02.03.2025
BB.LV
Стало известно о работе в США над планом перезапуска «Северного потока-2»
ФОТО: Youtube

Financial Times: США работают над планом перезапуска «Северного потока-2».

Экс-исполнительный директор оператора проекта «Северный поток-2» Маттиас Варниг занялся разработкой проекта перезапуска газопровода при поддержке инвесторов из США. Об этом стало известно Financial Times.

Известно, что в администрации президента США Дональда Трампа в курсе проводимой работы. Они видят эту идею как возможность восстановить отношения с Россией. Этот вопрос также можно использовать в переговорах по российско-украинскому конфликту, отметили там.

Разговоры о «Северном потоке-2», которые ведутся последние недели, обеспокоили европейских лидеров, пишет Financial Times. При этом, как объяснило издание, чтобы план был осуществлен, нужно отменить американские санкции и получить согласие России на возобновление поставок газа. Кроме того, необходимо согласие Германии на поставку газа, поскольку станция находится на севере страны.

При этом Варниг заверил, что не вел обсуждения с Америкой на эту тему и соблюдает правила, «как лицо, находящееся под санкциями США».

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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    2-го марта

    Правильно, продать часть СП америкосам, а они уже обеспечат, что трубопровод станет для европейцев святыней.

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