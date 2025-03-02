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Стало известно о выводе войск США из Европы 2

В мире
Дата публикации: 02.03.2025
BB.LV
Стало известно о выводе войск США из Европы
ФОТО: Global Look Press

WP: Трамп может распорядиться вывести из Европы 20 тысяч военных США.

Президент США Дональд Трамп может распорядиться вывести из Европы 20 тысяч американских военнослужащих, что станет «настоящим кошмаром для европейской безопасности». Об этом газете The Washington Post (WP) стало известно от источников.

«Углубляющийся раскол администрации Трампа с европейскими союзниками и предложения сократить численность американских войск усилили беспокойство Европы относительно того, насколько континент может по-прежнему полагаться на 80-летнюю сделку с Соединенными Штатами, которая поддерживала его безопасность со времен Второй мировой войны», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что европейские лидеры хотят иметь гарантии того, что если какое-то сокращение американского контингента действительно произойдет, то это не станет результатом переговоров Вашингтона и Москвы.

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Комментарии (2)

  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    3-го марта

    RUSSIA SINKS BRITISH-WEAPONS-CARRYING SHIP AT UKRAINE PORT; Was Carrying Weapons to Ukraine halturnerradioshow.com/index.php/news-selections/world-news/russia-sinks-british-ship-at-ukraine-port-was-carrying-weapons-to-ukraine

    2
    0
  • JB
    Janis Berzin
    2-го марта

    Торгуется барыга Трамп - хочет чтобы европейские вассалы много за платили за содержание баз США.

    27
    1

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