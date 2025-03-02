Baltijas balss logotype

Трамп съел обед Зеленского после перепалки 3

В мире
Дата публикации: 02.03.2025
BB.LV
Трамп съел обед Зеленского после перепалки
ФОТО: Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Левитт: Трамп съел обед Зеленского после перепалки.

Президент США Дональд Трамп съел обед украинского лидера Владимира Зеленского после перепалки. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире Fox News.

По ее словам, Трамп решил отменить обед, так как чувствовал, что Зеленский не в состоянии вести мирные переговоры. Она добавила, что президент США «в прямом и переносном смысле съел обед Зеленского».

В свою очередь Sky News, сообщает, что на обед, приготовленный для Зеленского, позвали сотрудников Белого дома.

Издание пишет, что Дональд Трамп пригласил членов команды из Западного крыла Белого дома на обед, предназначавшийся для Владимира Зеленского. Это произошло после того, как украинский президент покинул Белый дом после конфликта с Трампом и вице-президентом Вэнсом в Овальном кабинете.

Фотография меню была опубликована в X заместителем руководителя аппарата Белого дома Дэном Скавино:

photo_2025-03-01_00-01-03.jpg

Ранее бывший главный стратег и старший советник Трампа Стивен Бэннон заявил, что Зеленский совершил «политическое сэппуку» на встрече с Трампом и его вице-президентом Джеем Ди Вэнсом. По его словам, Трамп и Вэнс хотели подписанного соглашения и перехода к сближению в отношениях, а Зеленский является «самоуверенным панком».

35
0

Комментарии (3)

  • VS
    Vad Sorry
    2-го марта

    Думаю что Зелю списали он настолько уверенно играл в покер что забыл он ни туз а шестерка, там надо было улыбаться, теперь я ни думаю что что то возможно его спасти, даже лидеры кто был за него и использовали его сейчас в шоке и просто уничтожают любые смс, email....

    5
    1
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    2-го марта

    Выглядит что с Зеленским всё, если не найдет в себе разума и воли приползти и прощения просить, но он глупый , тщеславный и гордый, не найдёт. А значит нужно украинцам его скидывать. Потому как если не скинут то без США и с Украиной всё. А это уже явно игра в пользу Кремля. Странно такое видеть со стороны Зеленского конечно, но медные трубы тяжёлое испытание.

    6
    2
  • Д
    Дед
    2-го марта

    А чего добру пропадать?

    9
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
В ходе удара по гражданским объектам в Днепре погибло 4 человека. Иконка видео
Аналитики: перемирия в Украине не будет, РФ продолжает массированное наступление
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен 1
Трамп и Стармер договорились давить на Путина
Трамп и Стармер договорились давить на Путина 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео