Трамп съел обед Зеленского после перепалки

Президент США Дональд Трамп съел обед украинского лидера Владимира Зеленского после перепалки. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире Fox News.

По ее словам, Трамп решил отменить обед, так как чувствовал, что Зеленский не в состоянии вести мирные переговоры. Она добавила, что президент США «в прямом и переносном смысле съел обед Зеленского».

В свою очередь Sky News, сообщает, что на обед, приготовленный для Зеленского, позвали сотрудников Белого дома.

Издание пишет, что Дональд Трамп пригласил членов команды из Западного крыла Белого дома на обед, предназначавшийся для Владимира Зеленского. Это произошло после того, как украинский президент покинул Белый дом после конфликта с Трампом и вице-президентом Вэнсом в Овальном кабинете.

Фотография меню была опубликована в X заместителем руководителя аппарата Белого дома Дэном Скавино:

Ранее бывший главный стратег и старший советник Трампа Стивен Бэннон заявил, что Зеленский совершил «политическое сэппуку» на встрече с Трампом и его вице-президентом Джеем Ди Вэнсом. По его словам, Трамп и Вэнс хотели подписанного соглашения и перехода к сближению в отношениях, а Зеленский является «самоуверенным панком».