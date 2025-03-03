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Каллас обвинила США в неожиданном изменении позиции по Украине 7

В мире
Дата публикации: 03.03.2025
BB.LV
Каллас обвинила США в неожиданном изменении позиции по Украине
ФОТО: Global Look Press

Каллас: США изменили позицию по Украине после встречи с чиновниками РФ.

Позиция США по резолюции ООН по Украине неожиданно изменилась после встречи с российскими чиновниками. Об этом верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила в интервью телеканалу CBS.

«Мы вместе с новой администрацией [США] составили проект резолюции, касательно поддержки Украины. Но когда они [американцы] встретились с россиянами, что-то случилось после этого, потому что поведение изменилось», — сказала она, однако не уточнила, о какой именно встрече идет речь.

По словам главы европейской дипломатии, среди стран-членов ЕС с каждым разом становится сложнее поддерживать консенсус по поводу санкционного давления на Россию.

Ранее Каллас заявила, что Европа планирует усилить военную помощь Киеву для продолжения боевых действий. Данное заявление было сделано на фоне перепалки украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

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Комментарии (7)

  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    4-го марта

    Она экстремально тупая, Мы вместе с США разработали… США отдает приказы, ты радостно тявкаешь и виляешь хвостом. Псевдодолжность в Европарламенте совсем сбила ее с толку, поверила в себя, но игра так и осталась игрой сильных. Вся эта демократия на словах. А сила у США.

    2
    0
  • VS
    Vad Sorry
    3-го марта

    Понятно это был способ опустить Россию , он ни сработал шестерка или самоубийца больше ни нужен, теперь те дятьки что мерились письками и те которые были в костюмах , говорят тому что был в футболке он больше ни нужен, тут всё понятно, меня прикалывает Китай тот просто попкорн кушает и прикалывается:))) сразу всё опускается а они бабки делают:)))

    6
    0
  • VS
    Vad Sorry
    3-го марта

    Трамп просто сказал миллионы людей пострадали, куча домов разрушено, все методы опустить Россию кроме ядерной войны исчерпаны, вся экономика мира в жопе, вместо развития все строят заводы по производству оружия, все берут в долг, в любой момент может начаться ядерная война и кого вообще волновало или Там колымейский деньги тырил или Янукович? Какая бы была бы разница?

    6
    0
  • VS
    Vad Sorry
    3-го марта

    Прикол она совсем Эстонка? Какая то Хуторянка подоила корову и выставила ультиматум США? Прикол ч ни думал они настолько заторможенные Эстонцы хоть и куча шуток про них, тут она просто попала:)))

    6
    0
  • A
    Anim
    3-го марта

    Каллас, вы уже всех достали. Где на этот раз прятаться собираетесь?

    14
    1
  • Ч
    Чангл
    3-го марта

    Отправь сына и мужа на фронт. Помоги Украине

    31
    1
  • VS
    Vad Sorry
    Чангл
    3-го марта

    Так она сама может продать свою квартиру, купить бронижелет и идти снайпером , хуля она учит у меня тут на стройке в Лондоне около 20 украинцев, и они нормально зарабатывают, там может в Латвии есть дебилы безработные которые ничего ни нашли как в армию пойти и сдохнуть за Каллос мнение может они все и будут рады ни надо будет на пособие тратится

    4
    0
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