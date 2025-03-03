Франция и Великобритания предлагают частичное перемирие между Россией и Украиной сроком на один месяц. Глава французского государства Макрон дал интервью газете Le Figaro, пишет DW .

Франция и Великобритания предлагают частичное перемирие между Россией и Украиной сроком на один месяц. Глава французского государства Эмманюэль Макрон дал интервью газете Le Figaro, которая опубликовала материал в воскресенье, 2 марта.

По словам Макрона, перемирие могло бы распространиться на отказ от ударов с воздуха и на море, а также от атак на энергетическую инфраструктуру.

"В случае прекращения огня будет очень трудно проверить, соблюдается ли (оно. - Ред.) на фронте", - отметил Эмманюэль Макрон, добавив, что протяженность линии фронта равна расстоянию от Парижа до Будапешта.

"В ближайшие недели европейских войск на украинской земле не будет"

Макрон побеседовал с Le Figaro во время полета в Лондон на европейский саммит по Украине, созванный британским премьер-министром Киром Стармером, чтобы продвинуть усилия по разработке мирного плана, напомнило агентство Reuters.

Согласно франко-британскому предложению - европейские сухопутные войска были бы введены в Украину только на втором этапе.

"В ближайшие недели европейских войск на украинской земле не будет", - процитировала Макрона Le Figaro. По его словам, переговоры могут длиться многие недели, а миротворческий контингент может быть развернут после подписания мирного соглашения. Говоря о плане Макрона, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он - "в курсе всего".

Макрон: ЕК следует творчески подойти к вопросу финансирования оборонных расходов

По словам главы Франции, что его страна и другие европейские государства должны тратить на оборону от 3% до 3,5% валового внутреннего продукта. Еврокомиссии (ЕК) следует более творчески подойти к вопросу финансирования оборонных расходов, добавил он.

Руководитель ЕК Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) по итогам переговоров в Лондоне призвала к перевооружению стран Европы и пообещала представить соответствующий план в ближайшие дни. Она высказалась и о возможном изменении налоговой политики ради роста трат на оборону.

"Государствам ЕС необходимо больше фискального пространства для резкого увеличения расходов на оборону", - сказала глава ЕК. По ее словам, Еврокомиссия предложит соответствующий план на саммите ЕС в Брюсселе 6 марта.