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На майских выборах президента Румынии возможен реванш пророссийского Джорджеску 0

В мире
Дата публикации: 04.03.2025
BB.LV
Использование детей в политических кампаниях свойственно неразвитым демократиям.

Использование детей в политических кампаниях свойственно неразвитым демократиям.

Основным инструментом влияния стала сеть TikTok.

В Бухаресте десятки тысяч людей требуют отставки премьер-министра Румынии Марчела Чолаку (57) на протестной акции в центре города. В митингах участвует бывший кандидат на пост президента Кэлин Джорджеску (62), против которого прокуратура выдвинула ряд уголовных обвинений.

Джорджеску требует допустить его до президентских выборов, запланированных на май. Во время прошлой попытки избрать президента кандидат занял первое место по итогам голосования в первом туре. Результат был отменён Kонституционным судом по запросу спецслужб, заявивших, что победивший кандидат мог воспользоваться незаконной поддержкой со стороны России.

Румынская служба внешней разведки в рассекреченном документе утверждает, что Румыния стала объектом гибридных действий Кремля, включая кибератаки и утечки информации.

Из документов следует, что Джорджеску в предвыборной кампании перед первым туром поддерживали десятки тысяч аккаунтов TikTok, некоторые из них были созданы ещё в 2006 году. По данным румынской разведки, агрессивная кампания Джорджеску велась с использованием алгоритмов соцсетей, что позволило резко повысить его популярность. Активная фаза кампании началась примерно за две недели до дня голосования.

По данным разведки, TikTok уведомил румынские власти о том, что выявил потенциальную сеть аккаунтов, участвующих в действиях по манипулированию общественным мнением в предвыборном контексте, а также сеть аккаунтов, связанных с российским государственным СМИ Sputnik, и нацеленную на румынских и молдавских пользователей.

Кандидат официально декларировал "нулевые" расходы, но выяснилось, что один из аккаунтов TikTok — bogpr — принадлежащий гражданину Румынии Богдану Пеширу, профинансировал кампанию на сумму более миллиона евро, говорится в публикации. TikTok подтвердил платежи на сумму 381 тысяч долларов за период с 24 октября по 24 ноября, направленные пользователям, участвовавшим в продвижении Джорджеску.

Пользователи получали вознаграждения через платформу FameUp, а также через южноафриканскую компанию FA Agency, предлагавшую тысячу евро за распространение видеороликов.

На следующий день после первого тура выборов президента Румынская служба Радио Свобода обращала внимание на тысячи подписчиков Джорджеску в TikTok. За несколько недель до выборов эти пользователи платформы о кандидате не упоминали.

Кроме того, спецслужбы указали, что Румыния стала целью российских гибридных операций, включая кибератаки, похищение данных и диверсии. В российских политических ток-шоу активно обсуждалась возможность усиления пророссийских сил в румынском парламенте, которым приписывали поддержку более 30% избирателей.

Румынская служба внешней разведки в рассекреченном документе отмечает, что Румыния стала объектом гибридных действий России, включая кибератаки и утечки информации.

Российское влияние в румынском Интернете накапливалось годами – посредством кампаний с участием как известных новостных сайтов, так и хорошо организованной дезинформацией с теориями заговора, говорится в расследовании румынского издания Snoop. В нём, в частности, упоминается компания, владельцем которой является Юлия Серебрянская, сотрудничавшая с "Единой Россией", торговавшая средствами от импотенции и продюсировавшая предвыборные ролики Владимира Путина.

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