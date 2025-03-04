Непальский наемник на службе РФ,
Вскрытая база данных госпиталей скорректировала картину войны.
Боснийский серб Давор Савичич, создавший незадолго до начала полномасштабной войны России против Украины батальон наемников "Волки", оказался полковником Главного управления Генерального штаба ВС РФ (более известного как ГРУ). В изученной Радио Свобода базе пациентов медучреждений Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ (ГВМУ), которой с нами поделился дезертировавший во Францию военный медик Алексей Жиляев, есть также граждане десятка с лишним стран дальнего зарубежья, больше всего – непальцев. Один из них подробно зафиксировал в тиктоке свое участие в войне и лечение в госпитале.
Среди десятков иностранцев в базе пациентов военно-медицинских организаций ГВМУ, судя по именам и фамилиям, могут быть люди из стран, которые раньше не упоминались в контексте участия их граждан в войне на российской стороне.
Жетон "В-0001"
Сербские наемники участвуют в войне России против Украины еще с 2014 года. Незадолго до начала полномасштабного вторжения России, в конце 2021 года, Боснийский серб Давор Савичич начал набирать соотечественников и россиян в свой "именной" батальон "Волки" (таким был его позывной). Контракты "Волки" подписывали с несуществующей компанией под названием "Редут" – в 2022–2023 годах это была стандартная схема вербовки на войну под эгидой ГРУ. Как рассказывал Радио Свобода бывший сербский наемник, им выдавались фиктивные документы о трудоустройстве в строительной фирме.
В ЧВК "Вагнер", также созданной при участии ГРУ, Савичич командовал взводом, участвовал он и в войне в Сирии. В 2018-2019 годах серб вернулся в Донбасс, где был инструктором "в группе специалистов ГРУ, которые помогали армии ДНР".
В январе 2023 года расследовательские проекты Радио Свобода "Система" и "Схемы" получили доступ к массиву внутренних документов одного из подразделений "Волков", которое воевало в Киевской, Харьковской и Донецкой областях. Журналисты выяснили, что система вербовки ГРУ под вывеской "Редута" включает не менее 20 разнообразных вооруженных формирований. Как минимум четверо из идентифицированных "Системой" и "Схемами" "Волков" оказались бывшими или действующими сотрудниками ГРУ.
О чем не было известно – что полковником ГРУ (ГУ ГШ) является и сам Давор Савичич. Так обозначено его звание и принадлежность к войсковому подразделению в базе Главного военно-медицинского управления. Савичич получил осколочное ранение правого плеча 17 июня 2022 года. В это время российские войска пытались атаковать Северодонецк в Луганской области, а ВСУ контратаковали в районе Изюма в Харьковской. Где именно был ранен Савичич, неизвестно. Спустя два дня после ранения, 19 июня, он был доставлен в 5-й филиал госпиталя им. Бурденко в центре Москвы в Яковоапостольском переулке, откуда выписался через две с небольшим недели, 7 июля. В базе есть также номер личного жетона серба – "В-0001".
В списке раненых есть и обладатель жетона с номером "В-0009" Максим Шумейко: как утверждало в мае 2018 года международное волонтерское сообщество InformNapalm, Шумейко, уроженец Крыма, воевал в Сирии в составе ЧВК "Вагнер" в ротно-тактической группе "Карпаты", состоящей из граждан Украины, перешедших после 2014 года на сторону российской армии. Он получил пулевое ранение надлопаточной области за 3 дня до Савичича, 14 июня, спустя два дня был госпитализирован в тот же 5-й филиал Главного военно-клинического госпиталя и всего через 9 дней выписан обратно в часть.
У всех обладателей личных номеров, начинающихся в базе ГВМУ на "В", кроме Савичича, есть пометка "ЧВК". Некоторые наемники могли перейти в "Редут" из других подразделений, курировавшихся ГУ Генштаба. Например, пометка "ЧВК" есть у Алексея Козьменко (жетон "В-8588"), который, как следует из его профиля в "Одноклассниках", служил в батальоне "БАРС-1". Пять дней назад, 22 февраля 2025 года, в группе "Ахтырское станичное казачье общество" в социальной сети "ВКонтакте" появилось сообщение о награждении Козьменко медалью "За храбрость" 2-й степени. В нем он тоже назван бойцом "БАРС-1".
В базе, помимо Савичича, и есть и другие граждане Сербии, воевавшие в ЧВК "Редут" и других российских войсковых формированиях. Например, 30-летний Предраг Маткович из Нови-Сада, публиковавший фотографии с войны в Украине в своем профиле во "ВКонтакте". Он не был ранен, а попал в госпиталь в мае 2023 года с обострением хронической болезни. Александр Кандич, писавший во "ВКонтакте" под ником "донецкий партизан", дважды получал ранения в 2023 году и в итоге был комиссован – неизвестно, вернулся ли он в Сербию или остался в России. До сегодняшнего дня не было информации и об участии в войне против Украины и 33-летнего Владо Станича, который 24 августа 2023 года опубликовал в "Одноклассниках" свое фото в кепке с российским флагом и буквой "Z" с автоматом Калашникова в руках. В апреле 2024 года он получил "множественные осколочные слепые ранения мягких тканей обеих нижних конечностей".
Есть в списке и сербы, об участии которых в войне сообщалось публично: например, воюющий в составе армии РФ еще с 2014 года Деян Вуич или Живорад Радоичич, который в мае 2024 года лечился в военно-морском госпитале в Крыму, а затем в Краснодаре от головной боли и в ноябре того же года женился на жительнице Ростовской области.
Всем гражданам Сербии на родине за участие в войне против Украины грозит уголовное преследование. 24 февраля, в третью годовщину российского вторжения, Сербия проголосовала за проект резолюции по войне в Украине, подготовленный Киевом и странами Европы. В ней осуждается российская агрессия и содержится требование как можно скорее закончить войну и возместить Украине нанесенный ущерб. Позже президент страны Александр Вучич назвал это голосование "ошибкой" и взял на себя ответственность за нее.
"Неуправляемые"
В апреле 2024 года британское министерство обороны сообщило, что иностранцам на службе в российской армии обещают ежемесячную зарплату размером 2200 долларов и российский паспорт. По словам дезертировавшего медика Алексея Жиляева, иностранные бойцы получали в середине 2024 года до 640 тысяч рублей в месяц – втрое больше, чем российские военные. Эту сумму он узнал от одного из наёмников.
"Первый иностранец, которого я там встретил, был из Китая, его звали Ван Сюй. На родине он 8 лет служил снайпером. Его после госпиталя в Можняковке к нам во второй взвод закинули, во второй ротный резервный батальон.
Китайцы оказались и в базе ГВМУ – один из них, 36-летний Дуань Вэй, госпитализированный в ноябре 2023 года, подтвердил в переписке с Радио Свобода, что является гражданином КНР и участвовал в войне, отказавшись обсуждать подробности. Как следует из базы, 19 октября 2023 года он получил "минно-взрывную травму, огнестрельные осколочные слепые ранения левого бедра, коленного сустава, правой голени, стопы, предплечья", а также "осколочное внутрисуставное ранение левого коленного сустава". В больнице китаец пробыл до ноября.
По словам Алексея Жиляева, высокие зарплаты иностранных наемников часто оказываются неоправданными. Военный медик вспоминает, что в 283-м резервном батальоне служила рота непальцев, которую называли "неуправляемой":
"Офицеры рассказывали, что даже если обращались к ним на английском, то те приказ не выполняли, просто делали какую-то отсебятину и ходили туда-сюда. В 20-х числах января 2024-го их разгрузили с БПМ возле 488-го полка. У последнего была поставлена караульная служба, а у 283-го, самого отбитого в российской армии, в котором служили эти непальцы, – нет. И вот они выходят на точки, патруль 488-го спрашивает пароль, а они молчат – по-русски ведь ни слова не понимают. Началась перестрелка, в итоге троих ранили. Роту непальцев после этого расформировали и раскидали по всему батальону".
В базе ГВМУ есть несколько непальцев, которые активно выкладывали фото и видео в соцсети. Так, у 43-летнего рядового 98-й дивизии ВДВ Пахари Пракаша в тиктоке фактически есть видеохронология его участия в войне. Тикток Пракаш завел уже в России в больнице, и затем выкладывал в нем и снятые ранее ролики. В Россию он прилетел из Катманду. На одном из первых видео он танцует в российской военной форме 8 сентября 2023 года, на другом уже передвигается на инвалидной коляске по госпиталю.
Комментарии (0)
Оставить комментарий