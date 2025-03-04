Боснийский серб Давор Савичич, создавший незадолго до начала полномасштабной войны России против Украины батальон наемников "Волки", оказался полковником Главного управления Генерального штаба ВС РФ (более известного как ГРУ). В изученной Радио Свобода базе пациентов медучреждений Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ (ГВМУ), которой с нами поделился дезертировавший во Францию военный медик Алексей Жиляев, есть также граждане десятка с лишним стран дальнего зарубежья, больше всего – непальцев. Один из них подробно зафиксировал в тиктоке свое участие в войне и лечение в госпитале.

Среди десятков иностранцев в базе пациентов военно-медицинских организаций ГВМУ, судя по именам и фамилиям, могут быть люди из стран, которые раньше не упоминались в контексте участия их граждан в войне на российской стороне.

Жетон "В-0001"

Сербские наемники участвуют в войне России против Украины еще с 2014 года. Незадолго до начала полномасштабного вторжения России, в конце 2021 года, Боснийский серб Давор Савичич начал набирать соотечественников и россиян в свой "именной" батальон "Волки" (таким был его позывной). Контракты "Волки" подписывали с несуществующей компанией под названием "Редут" – в 2022–2023 годах это была стандартная схема вербовки на войну под эгидой ГРУ. Как рассказывал Радио Свобода бывший сербский наемник, им выдавались фиктивные документы о трудоустройстве в строительной фирме.

В ЧВК "Вагнер", также созданной при участии ГРУ, Савичич командовал взводом, участвовал он и в войне в Сирии. В 2018-2019 годах серб вернулся в Донбасс, где был инструктором "в группе специалистов ГРУ, которые помогали армии ДНР".

В январе 2023 года расследовательские проекты Радио Свобода "Система" и "Схемы" получили доступ к массиву внутренних документов одного из подразделений "Волков", которое воевало в Киевской, Харьковской и Донецкой областях. Журналисты выяснили, что система вербовки ГРУ под вывеской "Редута" включает не менее 20 разнообразных вооруженных формирований. Как минимум четверо из идентифицированных "Системой" и "Схемами" "Волков" оказались бывшими или действующими сотрудниками ГРУ.

О чем не было известно – что полковником ГРУ (ГУ ГШ) является и сам Давор Савичич. Так обозначено его звание и принадлежность к войсковому подразделению в базе Главного военно-медицинского управления. Савичич получил осколочное ранение правого плеча 17 июня 2022 года. В это время российские войска пытались атаковать Северодонецк в Луганской области, а ВСУ контратаковали в районе Изюма в Харьковской. Где именно был ранен Савичич, неизвестно. Спустя два дня после ранения, 19 июня, он был доставлен в 5-й филиал госпиталя им. Бурденко в центре Москвы в Яковоапостольском переулке, откуда выписался через две с небольшим недели, 7 июля. В базе есть также номер личного жетона серба – "В-0001".

В списке раненых есть и обладатель жетона с номером "В-0009" Максим Шумейко: как утверждало в мае 2018 года международное волонтерское сообщество InformNapalm, Шумейко, уроженец Крыма, воевал в Сирии в составе ЧВК "Вагнер" в ротно-тактической группе "Карпаты", состоящей из граждан Украины, перешедших после 2014 года на сторону российской армии. Он получил пулевое ранение надлопаточной области за 3 дня до Савичича, 14 июня, спустя два дня был госпитализирован в тот же 5-й филиал Главного военно-клинического госпиталя и всего через 9 дней выписан обратно в часть.

У всех обладателей личных номеров, начинающихся в базе ГВМУ на "В", кроме Савичича, есть пометка "ЧВК". Некоторые наемники могли перейти в "Редут" из других подразделений, курировавшихся ГУ Генштаба. Например, пометка "ЧВК" есть у Алексея Козьменко (жетон "В-8588"), который, как следует из его профиля в "Одноклассниках", служил в батальоне "БАРС-1". Пять дней назад, 22 февраля 2025 года, в группе "Ахтырское станичное казачье общество" в социальной сети "ВКонтакте" появилось сообщение о награждении Козьменко медалью "За храбрость" 2-й степени. В нем он тоже назван бойцом "БАРС-1".

В базе, помимо Савичича, и есть и другие граждане Сербии, воевавшие в ЧВК "Редут" и других российских войсковых формированиях. Например, 30-летний Предраг Маткович из Нови-Сада, публиковавший фотографии с войны в Украине в своем профиле во "ВКонтакте". Он не был ранен, а попал в госпиталь в мае 2023 года с обострением хронической болезни. Александр Кандич, писавший во "ВКонтакте" под ником "донецкий партизан", дважды получал ранения в 2023 году и в итоге был комиссован – неизвестно, вернулся ли он в Сербию или остался в России. До сегодняшнего дня не было информации и об участии в войне против Украины и 33-летнего Владо Станича, который 24 августа 2023 года опубликовал в "Одноклассниках" свое фото в кепке с российским флагом и буквой "Z" с автоматом Калашникова в руках. В апреле 2024 года он получил "множественные осколочные слепые ранения мягких тканей обеих нижних конечностей".

Есть в списке и сербы, об участии которых в войне сообщалось публично: например, воюющий в составе армии РФ еще с 2014 года Деян Вуич или Живорад Радоичич, который в мае 2024 года лечился в военно-морском госпитале в Крыму, а затем в Краснодаре от головной боли и в ноябре того же года женился на жительнице Ростовской области.

Всем гражданам Сербии на родине за участие в войне против Украины грозит уголовное преследование. 24 февраля, в третью годовщину российского вторжения, Сербия проголосовала за проект резолюции по войне в Украине, подготовленный Киевом и странами Европы. В ней осуждается российская агрессия и содержится требование как можно скорее закончить войну и возместить Украине нанесенный ущерб. Позже президент страны Александр Вучич назвал это голосование "ошибкой" и взял на себя ответственность за нее.

"Неуправляемые"

В апреле 2024 года британское министерство обороны сообщило, что иностранцам на службе в российской армии обещают ежемесячную зарплату размером 2200 долларов и российский паспорт. По словам дезертировавшего медика Алексея Жиляева, иностранные бойцы получали в середине 2024 года до 640 тысяч рублей в месяц – втрое больше, чем российские военные. Эту сумму он узнал от одного из наёмников.

"Первый иностранец, которого я там встретил, был из Китая, его звали Ван Сюй. На родине он 8 лет служил снайпером. Его после госпиталя в Можняковке к нам во второй взвод закинули, во второй ротный резервный батальон.

Китайцы оказались и в базе ГВМУ – один из них, 36-летний Дуань Вэй, госпитализированный в ноябре 2023 года, подтвердил в переписке с Радио Свобода, что является гражданином КНР и участвовал в войне, отказавшись обсуждать подробности. Как следует из базы, 19 октября 2023 года он получил "минно-взрывную травму, огнестрельные осколочные слепые ранения левого бедра, коленного сустава, правой голени, стопы, предплечья", а также "осколочное внутрисуставное ранение левого коленного сустава". В больнице китаец пробыл до ноября.

По словам Алексея Жиляева, высокие зарплаты иностранных наемников часто оказываются неоправданными. Военный медик вспоминает, что в 283-м резервном батальоне служила рота непальцев, которую называли "неуправляемой":

"Офицеры рассказывали, что даже если обращались к ним на английском, то те приказ не выполняли, просто делали какую-то отсебятину и ходили туда-сюда. В 20-х числах января 2024-го их разгрузили с БПМ возле 488-го полка. У последнего была поставлена караульная служба, а у 283-го, самого отбитого в российской армии, в котором служили эти непальцы, – нет. И вот они выходят на точки, патруль 488-го спрашивает пароль, а они молчат – по-русски ведь ни слова не понимают. Началась перестрелка, в итоге троих ранили. Роту непальцев после этого расформировали и раскидали по всему батальону".

В базе ГВМУ есть несколько непальцев, которые активно выкладывали фото и видео в соцсети. Так, у 43-летнего рядового 98-й дивизии ВДВ Пахари Пракаша в тиктоке фактически есть видеохронология его участия в войне. Тикток Пракаш завел уже в России в больнице, и затем выкладывал в нем и снятые ранее ролики. В Россию он прилетел из Катманду. На одном из первых видео он танцует в российской военной форме 8 сентября 2023 года, на другом уже передвигается на инвалидной коляске по госпиталю.