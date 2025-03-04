В Барселоне столкнулись автобусы: более 50 пострадавших

В Барселоне в понедельник произошло столкновение двух туристических автобусов, в результате которого пострадали более 50 человек, четверо из них находятся в критическом состоянии, сообщили власти, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Пострадавшие были доставлены в различные больницы.

Изначально информации о личности пострадавших не сообщалось, но известно, что среди них были пешеходы, один из которых был всего 17 лет.

Глава правительства Каталонии Сальвадор Илья заверил, что его правительство оказывает поддержку пострадавшим.

По данным властей, среди пострадавших была большая группа отдыхающих из Италии, преимущественно 17-18 лет. Они проживали в отеле в каталонском курортном городе Льорет-де-Мар и в понедельник отправились на однодневную экскурсию в Барселону.

Автобус с итальянскими туристами врезался в другой автобус, который остановился у обочины, чтобы принять пассажиров круизного лайнера, сообщили телеканал RTVE и другие СМИ со ссылкой на очевидцев.

Среди пассажиров круизного лайнера были граждане Германии, Италии и Великобритании.

Причина аварии пока неизвестна, полиция начала расследование.