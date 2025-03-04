В ЕС обсуждают конфискацию более 200 млрд евро российских активов

Крупнейшие европейские державы поддерживают усилия по конфискации более 200 млрд евро замороженных российских активов в рамках разработки плана прекращения войны в Украине, пишет Financial Times со ссылкой на источники, сообщает ВВС .

Франция и Германия, долгое время выступавшие против конфискации активов, обсуждают с Британией и другими странами возможные пути их использования.

В частности, по словам собеседников FT, в рамках предоставления Киеву гарантий безопасности после войны обсуждается предложение о том, чтобы европейские страны могли конфисковать активы Москвы, если она нарушит соглашение о прекращении огня.

После начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году союзники по G7 заморозили около 300 млрд евро активов Банка России, из которых около 190 млрд находится в бельгийском процессинговом центре Euroclear, а остальное — во Франции, Великобритании, Японии, Швейцарии и США.

В настоящее время доход от этих активов используется для погашения кредитов, выданных Украине странами G7 на сумму 50 млрд долларов, пишет FT.