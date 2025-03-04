Baltijas balss logotype

В настоящее время Россия может выжить только воюя - офицер 3

В мире
Дата публикации: 04.03.2025
BB.LV
В настоящее время Россия может выжить только воюя - офицер

В настоящее время Россия может выжить только воюя, поскольку вся её экономика подчинена военным нуждам, заявил во вторник в интервью Латвийсскому радио офицер штаба Национальной гвардии Латвии, майор Янис Слайдиньш, пишет LETA.

Он отметил, что Россия не достигла стратегических целей в войне против Украины, однако и Украина не находится в лучших позициях, так как значительные территории остаются оккупированными. В этой ситуации навязываемый новой администрацией президента США Дональда Трампа «мир» означал бы лишь замороженный конфликт.

Комментируя заявления Трампа о прекращении помощи Украине, Слайдиньш подчеркнул, что это несёт в себе несколько вызовов. Наибольшая проблема — обеспечение противовоздушной обороны, поскольку ракеты для систем Patriot производятся исключительно в США.

Другой важный вопрос — прекратят ли США поддержку в сфере разведки и раннего предупреждения о воздушных атаках. Европа может частично заменить США в этом вопросе, но не сразу. Третьей потенциальной проблемой эксперт назвал возможное отключение системы спутникового интернета Starlink, что создаст трудности, хотя и не станет критически незаменимым фактором.

Что касается запасов артиллерийских боеприпасов у Украины, Слайдиньш затруднился дать точную оценку, но отметил, что сейчас в основном используются дроны, в развитии которых Украина значительно продвинулась.

Майор не видит оснований для крупных прорывов на фронте, так как Украина укрепила свою военную мощь, а у России не хватает ресурсов для масштабных наступлений.

Как сообщалось ранее, в понедельник Трамп приостановил военную помощь Украине, значительно усилив давление на Киев с целью принудить его к мирным переговорам с Россией, заявили представители Белого дома.

#война рф и украины
1
36

Комментарии (3)

  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    4-го марта

    очередная диарея ртом

    11
    0
  • ЕА
    Евгений Агапий
    4-го марта

    интересно, а в час Х этот "защитник-эксперт" успеет добежать до последнего рейса Балтика или одышка уже через 100 м замучает? то, что он вторым свалит - и ежу понятно (первыми свалят все оголтелые нац-ики из числа служащих, но не народных, а на свой карман)

    20
    1
  • Ч
    Чангл
    4-го марта

    No comments. Д.Б.

    29
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
В ходе удара по гражданским объектам в Днепре погибло 4 человека. Иконка видео
Аналитики: перемирия в Украине не будет, РФ продолжает массированное наступление
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен 1
Трамп и Стармер договорились давить на Путина
Трамп и Стармер договорились давить на Путина 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео