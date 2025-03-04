В настоящее время Россия может выжить только воюя - офицер

В настоящее время Россия может выжить только воюя, поскольку вся её экономика подчинена военным нуждам, заявил во вторник в интервью Латвийсскому радио офицер штаба Национальной гвардии Латвии, майор Янис Слайдиньш, пишет LETA.

Он отметил, что Россия не достигла стратегических целей в войне против Украины, однако и Украина не находится в лучших позициях, так как значительные территории остаются оккупированными. В этой ситуации навязываемый новой администрацией президента США Дональда Трампа «мир» означал бы лишь замороженный конфликт.

Комментируя заявления Трампа о прекращении помощи Украине, Слайдиньш подчеркнул, что это несёт в себе несколько вызовов. Наибольшая проблема — обеспечение противовоздушной обороны, поскольку ракеты для систем Patriot производятся исключительно в США.

Другой важный вопрос — прекратят ли США поддержку в сфере разведки и раннего предупреждения о воздушных атаках. Европа может частично заменить США в этом вопросе, но не сразу. Третьей потенциальной проблемой эксперт назвал возможное отключение системы спутникового интернета Starlink, что создаст трудности, хотя и не станет критически незаменимым фактором.

Что касается запасов артиллерийских боеприпасов у Украины, Слайдиньш затруднился дать точную оценку, но отметил, что сейчас в основном используются дроны, в развитии которых Украина значительно продвинулась.

Майор не видит оснований для крупных прорывов на фронте, так как Украина укрепила свою военную мощь, а у России не хватает ресурсов для масштабных наступлений.

Как сообщалось ранее, в понедельник Трамп приостановил военную помощь Украине, значительно усилив давление на Киев с целью принудить его к мирным переговорам с Россией, заявили представители Белого дома.