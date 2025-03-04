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В США подсчитали, сколько заплатят американские семьи за торговую войну Трампа 0

В мире
Дата публикации: 04.03.2025
BB.LV
В США подсчитали, сколько заплатят американские семьи за торговую войну Трампа
ФОТО: pixabay

Издание Bloomberg пишет, что новые пошлины США затрагивают примерно 1,5 триллиона долларов годового импорта.

По данным Бюджетной лаборатории Йельского университета, пошлины доводят американские импортные сборы до самого высокого среднего уровня с 1943 года, но приведут к дополнительным расходам американских домохозяйств на сумму до 2000 долларов. Это также будет означать значительное замедление экономического роста в США, особенно если другие страны примут ответные меры.

Правительство Канады объявило, что введет масштабный пакет контрпошлины на продукцию американского производства. На первом этапе будут введены 25% пошлины на товары американских экспортеров на сумму около 20,6 миллиарда долларов, которые вступят в силу одновременно с американскими пошлинами. Второй раунд будет введен на товары на сумму 125 миллиардов канадских долларов в течение трех недель - в список войдут такие товары, как легковые и грузовые автомобили, сталь и алюминий.

Издание The New York Times пишет, что министерство финансов Китая ввело 15% пошлины на импорт американской курятины, пшеницы, кукурузы и хлопка и 10% пошлины на другие продукты питания, начиная от сои и заканчивая молочными продуктами. Кроме того, Министерство торговли заявило, что 15 американских компаний смогут покупать продукцию из Китая лишь по спецразрешению, в том числе Skydio – крупнейший американский производитель беспилотников и поставщик для военных и экстренных служб в США.

#торговые войны
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Григорий Антонов
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