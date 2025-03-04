В США подсчитали, сколько заплатят американские семьи за торговую войну Трампа

По данным Бюджетной лаборатории Йельского университета, пошлины доводят американские импортные сборы до самого высокого среднего уровня с 1943 года, но приведут к дополнительным расходам американских домохозяйств на сумму до 2000 долларов. Это также будет означать значительное замедление экономического роста в США, особенно если другие страны примут ответные меры.

Правительство Канады объявило, что введет масштабный пакет контрпошлины на продукцию американского производства. На первом этапе будут введены 25% пошлины на товары американских экспортеров на сумму около 20,6 миллиарда долларов, которые вступят в силу одновременно с американскими пошлинами. Второй раунд будет введен на товары на сумму 125 миллиардов канадских долларов в течение трех недель - в список войдут такие товары, как легковые и грузовые автомобили, сталь и алюминий.

Издание The New York Times пишет, что министерство финансов Китая ввело 15% пошлины на импорт американской курятины, пшеницы, кукурузы и хлопка и 10% пошлины на другие продукты питания, начиная от сои и заканчивая молочными продуктами. Кроме того, Министерство торговли заявило, что 15 американских компаний смогут покупать продукцию из Китая лишь по спецразрешению, в том числе Skydio – крупнейший американский производитель беспилотников и поставщик для военных и экстренных служб в США.