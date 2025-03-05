Baltijas balss logotype

«Если РФ вторгнется в Эстонию, США пришлют на помощь один самолет», - военный аналитик 4

В мире
Дата публикации: 05.03.2025
BB.LV
«Если РФ вторгнется в Эстонию, США пришлют на помощь один самолет», - военный аналитик

«Если РФ вторгнется в Эстонию, США пришлют на помощь один самолет», - такое высказывание британского военного аналитика Эдварда Арольда цитирует Neatkarīgā.

Прежде ситуация была иной: «США в Европе разместили более чем 100 000 солдат. НАТО полагается на самолеты США, заправляющие топливом в воздухе, на перемещение войск и запасов самолетами и военную мобильность. США обеспечивают также большую часть ядерного оружия, а также значимые инструменты логистики и разведки. И верховный главнокомандующий союзных сил в Европе — высший военный руководитель НАТО — всегда был американцем, и американцы всегда занимали большую часть высших ролей НАТО».

Однако, как отмечает издание, «с возвращением президента Дональда Трампа в Белый дом возросли сомнения о вовлечении США в безопасность Европы». «Латвийская дипломатия не поддается эмоциональным реакциям, комментируя высказывания должностных лиц США о войне в Украине, указала министр иностранных дел Байба Браже».

#нато #оборона
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
21
3

Комментарии (4)

  • lg
    lo gos
    5-го марта

    Один самолет. Чтобы забрать особо приближенных.

    11
    0
  • VS
    Vad Sorry
    5-го марта

    Тупой аналитик от кокаина начал отходить в социальной квартире,,, ну кто это перераспечатал вообще читали этот бред?

    10
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    5-го марта

    Этот самолёт полетает вокруг Эстонии и сбросит гуманитарную помощь - одну шоколадку.

    13
    0
  • JL
    Janina LV
    5-го марта

    Латвийская дипломатия не поддается эмоциональным реакциям, она в продолжительном акуе и ждет конкретных инструкций чтобы переобуваться.

    15
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
В ходе удара по гражданским объектам в Днепре погибло 4 человека. Иконка видео
Аналитики: перемирия в Украине не будет, РФ продолжает массированное наступление
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен 1
Трамп и Стармер договорились давить на Путина
Трамп и Стармер договорились давить на Путина 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео