«Если РФ вторгнется в Эстонию, США пришлют на помощь один самолет», - военный аналитик

Прежде ситуация была иной: «США в Европе разместили более чем 100 000 солдат. НАТО полагается на самолеты США, заправляющие топливом в воздухе, на перемещение войск и запасов самолетами и военную мобильность. США обеспечивают также большую часть ядерного оружия, а также значимые инструменты логистики и разведки. И верховный главнокомандующий союзных сил в Европе — высший военный руководитель НАТО — всегда был американцем, и американцы всегда занимали большую часть высших ролей НАТО».

Однако, как отмечает издание, «с возвращением президента Дональда Трампа в Белый дом возросли сомнения о вовлечении США в безопасность Европы». «Латвийская дипломатия не поддается эмоциональным реакциям, комментируя высказывания должностных лиц США о войне в Украине, указала министр иностранных дел Байба Браже».