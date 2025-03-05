«Мы не хотим быть американцами!»: Гренландия ответила на новый призыв Трампа отдаться США

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что гренландский народ сам определит своё будущее и не хочет быть ни датчанами, ни американцами.

Эгеде сделал это заявление в ответ на слова президента США Дональда Трампа, который, выступая в Конгрессе, повторил своё желание сделать Гренландию, в настоящее время полуавтономную территорию королевства Дания, частью Соединённых Штатов.

"Мы не хотим быть американцами, ни датчанами, мы — калааллиты (гренландцы). Американцы и их лидер должны это понять", — написал Эгеде в своём посте в Facebook.

"Мы не продаёмся, и нас нельзя забрать. Наше будущее определяется нами в Гренландии", — добавил он.

Правительство Гренландии в настоящее время находится в переходном периоде перед выборами, назначенными на 11 марта. Кампания в основном сосредоточена на стремлении острова к независимости в свете претензий Трампа.

Опросы общественного мнения показывают, что большинство гренландцев выступают против присоединения к Соединённым Штатам, хотя большинство поддерживает и независимость от Дании. Датское правительство заявило, что арктический остров должен сам решать своё будущее и не продаётся.