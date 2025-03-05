Новая власть в Сирии столкнулась с бунтом. Друзы (один из народов, населяющих Сирию) в южном пригороде Дамаска — под названием Джарамана — отказались подчиняться бойцам группировки Хайят-Тахрир аш-Шам (ХТШ).

Причиной конфликта друзов и Хайят Тахрир аш-Шам стал вчерашний инцидент на блокпосте перед въездом в Джараману. Сотрудники нового сирийского Минобороны ехали туда, чтобы навестить своих родственников. На КПП, где друзы выстроили свои силы самообороны под названием «Щит Джараманы» - военному из ХТШ запретили проезжать со своим оружием. По данным МВД новых властей, друзы оскорбили военнослужащих. Друзы же уверяют, что именно военнослужащие Минобороны Сирии стали оскорблять их, назвав «не мусульманами». В итоге случилась словесная перепалка со стрельбой, в результате которой погиб военнослужащий новой власти.

Друзы — единственные представители религиозных меньшинств Сирии (помимо курдов), которые отказались сдать оружие после падения режима Асада. Они не приняли предложенные новыми властями условия безопасности и сказали, что сами будут защищать свой город до тех пор, пока новая власть не наведет порядок в стране (при этом друзы дали понять, что не собираются конфликтовать с новыми сирийскими властями). Так, на всех въездах в Джараману появились блокпосты, полностью состоящие из гражданской обороны.

На угрозу друзам Джараманы уже отреагировал Израиль. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху пообещал ударить по Сирии, если друзам будет угрожать опасность. Он отдал приказ ЦАХАЛ подготовиться и немедленно вмешаться, если этого потребует ситуация. В Израиле проживают порядка 150 000 друзов, это третье по численности комьюнити в стране после Сирии и Ливана. Друзы — полноправные члены израильской армии наравне с еврейским населением. Интересно, что бунт друзов в Джарамане начался параллельно с наступлением Израиля на юге Сирии. Там провинция Сувейда, населенная друзами, объявила новым властям об автономии, провела голосование и поддержала продвижение Израиля в Сирии.

Сейчас в пригороде Дамаска — Джарамане, где идут столкновения — не работает интернет. По последним данным, новая власть в лице главы Сирии Ахмада аш-Шараа, дала друзам в Джарамане пять дней, чтобы они сложили оружие и выдали тех, кто застрелил военнослужащего Минобороны Сирии.

Друзы из Джараманы, в свою очередь отреагировали на ультиматум воинственными танцами на улицах (на видео) и запросили помощь у своих соплеменников из Сувейды.