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Последний парад наступает: что же даст украинцам Западная Европа 0

В мире
Дата публикации: 05.03.2025
BB.LV
Европейский ВПК не способен заменить Америку.

Европейский ВПК не способен заменить Америку.

Для лидеров Старого Света единственным стимулом является страх.

Европейская оборонная промышленность не обеспечивает всю номенклатуру и объем выпуска продукции военного назначения, необходимых для Украины.

По оценке работающего в Осло исследователя оборонной сферы Фабиана Хоффманна, компании из Европы способны заместить поставки артиллерийских боеприпасов и бронетехники, а вот по части дальнобойных ракет без американцев не справиться. Отгрузки франко-британских Storm Shadow / SCALP-EG измеряются десятками единиц. Германских TAURUS насчитывается всего 600 штук, и из них лишь 300 считались боеготовыми на момент начала войны в Украине. Ни те ни другие ракеты, судя по всему, не производятся.

Помимо этого, без американской поддержки и поставок будет крайне сложно обеспечить поддержание боеготовности парка РСЗО, систем ПВО, артиллерийских систем, а также планирование и проведение воздушных налетов по тыловым целям.

Если представить, что американская военная помощь полностью прекращается, но Трамп согласится продавать оружие европейцам как для дальнейших поставок Украине, так и для собственного перевооружения, то вопрос упирается в деньги.

Если же США ограничат поставки вооружений, военной техники и боеприпасов даже европейским союзникам Украины (хотя сложно представить, чтобы Трамп настолько откровенно пренебрег интересами американского оборонно-промышленного комплекса), то тогда пространства для маневра в краткосрочной перспективе почти не остается.

Фабиан Хоффманн отмечал в колонке для The Insider, что ключевая проблема для развертывания выпуска продукции военного назначения в Европе не наличие производственных мощностей или финансов, а политическая воля. Скажем, наращивание производства танков Leopard 2 c 50 единиц до нескольких сотен в год упирается в выделение около € 10 000 000 000 на твердые заказы. То же самое касается и других капиталоемких проектов в оборонно-промышленном комплексе.

Следует иметь в виду, что еще до прихода Дональда Трампа администрация Джо Байдена вела настолько осторожную политику поставок военной техники и вооружений, что категорий, где прямая зависимость действительно велика, на самом деле не так много, хотя не стоит и недооценивать их значимость для обороны Украины. Кроме того, украинские войска уже имеют опыт ведения войны практически без американской помощи: в первые месяцы вторжения в 2022 году, а также в течение полугода с октября 2023 по апрель 2024 года (из-за проблем с утверждением нового пакета в Конгрессе). Никакого обвала фронта и развала армии не произошло ни в первом, ни во втором случае.

При этом нельзя сказать, что помощь Евросоюза, Канады и Великобритании, которые сейчас создают относительно единый фронт помощи Украине (за исключением таких стран внутри ЕС, как Венгрия и Словакия), в тот период была, что называется, на пределе их возможностей. Сейчас же будущий немецкий канцлер Фридрих Мерц публично поддерживает французское предложение укрепления единого военного бюджета Европейского Союза и синхронизацию заказов и закупок.

Создается ощущение, что страх от возможной потери стал реальным стимулом для европейских лидеров. Впрочем, как любит говорить десятилетиями Владимир Путин, «времени на раскачку нет». И важна не только готовность европейцев на словах, но и возможность на деле доказать способность предоставить Украине гарантии безопасности, а если понадобится, то и предоставить свои войска для гарантии соблюдения мирного соглашения, если оно когда-нибудь будет подписано.

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