«Театральность и фанатизм» - латвийский эксперт оценил новую речь Трампа

Обращение президента США Дональда Трампа к обеим палатам Конгресса было очень похоже на его инаугурационную речь 20 января — оно было театральным и фанатичным, рассказал директор Центра геополитических исследований, доцент Рижского университета имени Страдыня (RSU) Марис Анджанс.

Эксперт отметил, что представители Республиканской партии приветствовали это с большой радостью, а вот представители Демократической партии были крайне недовольны, держали плакаты протеста, а некоторые даже покинули зал.

Он отметил, что во время своего выступления Трамп общался лишь с половиной населения США, что неудивительно и было ожидаемо. «Те, кто говорил, что до выборов будет один Трамп, а после — другой, так вот, нет — есть только один Трамп с теми же позициями», — сказал Анджанс.

Эксперт отметил, что большую часть своей речи Трамп посвятил внутренней политике, лишь ближе к концу речи коснувшись внешней политики — он говорил о Гренландии, Ближнем Востоке, Афганистане, Украине и торговых пошлинах.

По мнению эксперта, ничего нового Трамп в своей речи не сказал. В то же время, по словам Анджанса, его внешнеполитическая риторика была несколько мягче, чем в его инаугурационной речи и предыдущих заявлениях.

Однако новым в речи стало упоминание письма президента Украины Владимира Зеленского, в котором он выразил готовность сесть за стол переговоров и немедленно подписать соглашение о правах на недра. В какой-то момент эксперт отметил, что данное заявление Зеленского уже было в открытом доступе.

«Новость заключается в том, что Трамп приветствовал это письмо, и можно считать, что диалог между США и Украиной несколько улучшился», — сказал Анджанс.

Эксперт отметил, что это дает небольшую надежду на то, что США и Украина смогут договориться. «Это также ясно указывает на то, что в целом Трамп заставил Украину сесть за стол переговоров», — сказал Анджанс.

Эксперт затруднился прокомментировать, почему Трамп не прокомментировал объявленное решение США прекратить военную поддержку Украины. «Он может быть отозван или не одобрен на самом высоком уровне», — заявил Анджанс, указав, что это инструмент запугивания Украины.

Анджанс отметил, что демократы выглядели растерянными во время выступления и пока не нашли новых, способных лидеров. Они пытаются понять, что произошло — то ли это были слабые кандидаты, то ли бывший президент США Джо Байден слишком поздно снялся с президентской гонки в США, то ли сами демократы слишком далеко ушли влево, проигнорировав вопрос миграции, который беспокоит многих демократов.

В какой-то момент он отметил, что демократы готовятся к «следующей волне», поскольку в ноябре следующего года им предстоит переизбрать всю Палату представителей и треть Конгресса, и, как отметил эксперт, обычно оппозиционная партия снова берет под контроль ситуацию. «Трамп понимает, что у него всего два года свободы действий, а потом будет сложнее», — сказал Анджанс.