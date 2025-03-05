Baltijas balss logotype

Трамп добился своего: оператор из Гонконга продаст США порты в Панамском канале 1

В мире
Дата публикации: 05.03.2025
Deutsche Welle
Трамп добился своего: оператор из Гонконга продаст США порты в Панамском канале
ФОТО: dreamstime

Из-за давления президента США Дональда Трампа гонконгская компания Hutchison намерена продать порты Бальбоа и Кристобаль на обоих концах Панамского канала американскому консорциуму во главе с инвестором Blackrock, пишет DW.

Оператор портов на противоположных концах Панамского канала, гонконгская группа компаний Hutchison Holdings, намерена продать их американскому консорциуму, следует из заявления Hutchison, обнародованного во вторник, 4 марта. Согласно ему, 90 процентов акций оператора должны достаться группе компаний во главе с инвестором Blackrock за 19 миллиардов долларов. Эта сделка состоится после оказанного на нее мощного давления со стороны президента США Дональда Трампа.

Как отмечает агентство AFP, Panama Ports Company - дочерняя компания группы компаний Hutchison Holdings гонконгского миллиардера Ли Кашина - в настоящее время все еще управляет портами Кристобаль на атлантической стороне Панамского канала и Бальбоа на его тихоокеанской стороне. В 2021 году это соглашение было автоматически продлено еще на 25 лет. Группа подчеркнула, что сделка не затрагивает владения в других портах, например в Гонконге или Шэньчжэне.

США и Панама договорились расширить сотрудничество в сфере безопасности

Как стало известно 6 февраля, в результате переговоров президента Панамы Хосе Рауля Мулино с главой Пентагона Питом Хегсетом стороны договорились о расширении сотрудничества в сфере безопасности. "Они согласились, что Соединенные Штаты и Панама поддерживают прочные отношения и разделяют многочисленные интересы в сфере безопасности, включая защиту Панамского канала", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского министерства обороны.

Тремя днями ранее президент Панамы также заявил, что его страна выйдет из проекта Китая "Один пояс - один путь", в рамках которого происходит сотрудничество между странами по использованию в торговых целях Панамского канала. 2 февраля Марко Рубио в ходе встречи с Хосе Раулем Мулино выразил недовольство влиянием Китая на Панамский канал. Глава Госдепартамента "отчетливо дал понять, что сложившаяся ситуация неприемлема, а без немедленного изменения ситуации Соединенным Штатам придется принять меры для защиты своих прав", заявила руководительница пресс-службы внешнеполитического ведомства США Тэмми Брюс.

Трамп хочет вернуть Панамский канал

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Китай имеет слишком большое влияние на Панамский канал, и говорит о необходимости для США вернуть контроль над водным путем. Канал был построен США в начале XX века, но в конце 1999 года полностью перешел под контроль Панамы.

Ранее о том, что с государственных судов США якобы не будет взиматься плата за проход через Панамский канал, в своем аккаунте в соцсети Х написал Госдепартамент США. "Правительственные суда США теперь смогут проходить через Панамский канал без взимания платы, что сэкономит правительству США миллионы долларов в год", - говорилось в сообщении.

#сша #панама
3
3

Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    5-го марта

    Блэкрок это не сша, а глобалисты (достаточно посмотреть на акционеров). Швабисты вонючие.

    0
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
В ходе удара по гражданским объектам в Днепре погибло 4 человека. Иконка видео
Аналитики: перемирия в Украине не будет, РФ продолжает массированное наступление
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен 1
Трамп и Стармер договорились давить на Путина
Трамп и Стармер договорились давить на Путина 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео