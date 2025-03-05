Трамп добился своего: оператор из Гонконга продаст США порты в Панамском канале

Оператор портов на противоположных концах Панамского канала, гонконгская группа компаний Hutchison Holdings, намерена продать их американскому консорциуму, следует из заявления Hutchison, обнародованного во вторник, 4 марта. Согласно ему, 90 процентов акций оператора должны достаться группе компаний во главе с инвестором Blackrock за 19 миллиардов долларов. Эта сделка состоится после оказанного на нее мощного давления со стороны президента США Дональда Трампа.

Как отмечает агентство AFP, Panama Ports Company - дочерняя компания группы компаний Hutchison Holdings гонконгского миллиардера Ли Кашина - в настоящее время все еще управляет портами Кристобаль на атлантической стороне Панамского канала и Бальбоа на его тихоокеанской стороне. В 2021 году это соглашение было автоматически продлено еще на 25 лет. Группа подчеркнула, что сделка не затрагивает владения в других портах, например в Гонконге или Шэньчжэне.

США и Панама договорились расширить сотрудничество в сфере безопасности

Как стало известно 6 февраля, в результате переговоров президента Панамы Хосе Рауля Мулино с главой Пентагона Питом Хегсетом стороны договорились о расширении сотрудничества в сфере безопасности. "Они согласились, что Соединенные Штаты и Панама поддерживают прочные отношения и разделяют многочисленные интересы в сфере безопасности, включая защиту Панамского канала", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского министерства обороны.

Тремя днями ранее президент Панамы также заявил, что его страна выйдет из проекта Китая "Один пояс - один путь", в рамках которого происходит сотрудничество между странами по использованию в торговых целях Панамского канала. 2 февраля Марко Рубио в ходе встречи с Хосе Раулем Мулино выразил недовольство влиянием Китая на Панамский канал. Глава Госдепартамента "отчетливо дал понять, что сложившаяся ситуация неприемлема, а без немедленного изменения ситуации Соединенным Штатам придется принять меры для защиты своих прав", заявила руководительница пресс-службы внешнеполитического ведомства США Тэмми Брюс.

Трамп хочет вернуть Панамский канал

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Китай имеет слишком большое влияние на Панамский канал, и говорит о необходимости для США вернуть контроль над водным путем. Канал был построен США в начале XX века, но в конце 1999 года полностью перешел под контроль Панамы.

Ранее о том, что с государственных судов США якобы не будет взиматься плата за проход через Панамский канал, в своем аккаунте в соцсети Х написал Госдепартамент США. "Правительственные суда США теперь смогут проходить через Панамский канал без взимания платы, что сэкономит правительству США миллионы долларов в год", - говорилось в сообщении.