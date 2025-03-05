У Трампа рассказали, когда он может разморозить поставки помощи Украине

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что разморозка военной помощи Украине может быть рассмотрена в случае успеха в организации мирных переговоров, а также если будут приняты меры "по укреплению доверия".

Заявление представителя администрации Трампа приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

По его словам, Трамп "внимательно рассмотрит" возможность разморозить поставки военной помощи Украине.

"Я думаю, если мы сможем провести переговоры и продвинуться к ним, а также выложить на стол некоторые меры по укреплению доверия, тогда президент рассмотрит возможность отмены паузы", – сказал Уолтц.

По его словам, официальные лица обсуждают дату, место и команду переговорщиков, которые бы привели к прекращению войны.

"Мы уже говорим о мерах по укреплению доверия, которые затем передадим россиянам и проверим их на прочность", – сказал он, не уточнив, какие меры он имеет в виду.

Уолтц также добавил, что администрация Трампа должна знать, "что обе стороны искренне ведут переговоры по частичному, а затем и постоянному миру".

Напомним, 4 марта американские СМИ узнали о распоряжении Трампа приостановить всю военную помощь Украине, пока он не увидит, что руководство Украины "демонстрирует добрую волю к миру". Решение касается в том числе оружия, которое уже выехало с территории США и направлялось к украинской границе.

Также стало известно о том, что США остановили обмен разведывательными данными с Украиной.