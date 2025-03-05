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Зеленский анонсировал план первых шагов по миру в ближайшее время 3

В мире
Дата публикации: 05.03.2025
BB.LV
Зеленский анонсировал план первых шагов по миру в ближайшее время

Зеленский: План первых шагов по миру будет в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план первых шагов по миру будет в ближайшее время. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Готовим план первых шагов по приближению справедливого и устойчивого мира. Работаем над ним быстро. Он будет готов в ближайшее время», — написал Зеленский. Такое заявление президент Украины сделал после разговора с премьер-министром Словении Робертом Голобом.

Также представители Киева и Любляны обсудили прошедший саммит лидеров в Лондоне. Кроме того, Зеленский и Голоб обсудили совместные усилия двух стран к миру.

Ранее стало известно, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц обсудили дату и место переговоров с Россией. Какой-либо конкретики по этим двум пунктам не приводилось.

#война рф и украины
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Комментарии (3)

  • VS
    Vad Sorry
    5-го марта

    Ни ужели , спонсоров задолбало?

    4
    0
  • Ч
    Чангл
    5-го марта

    Ска, что с лицом 🤣🤣🤣 коконос закончился🤣 молодец аффтор жжёт.

    6
    0
  • ТТ
    Тим Тим
    5-го марта

    Судя по фото он "белую дорожку"уже к своему носу проложил.

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