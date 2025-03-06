Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер объявил, что поставки истребителей F16 в Украину отложены до 2026 года.

Заявление было сделано перед встречей с другими лидерами Европейского Союза в Брюсселе, передает "Европейская правда".

Задержка связана с тем, что Бельгия ожидает получения новых истребителей F-35, которые должны заменить нынешний парк истребителей F-16.

Де Вевер не предоставил дальнейших подробностей относительно ожидаемого прибытия истребителей F35.

F-16 предназначены для боевого использования в Украине, но пересмотренный график поставок означает, что они не будут введены в эксплуатацию до 2026 года.

Перед саммитом ЕС с премьером Бельгии встретился президент Владимир Зеленский.

"Поблагодарил правительство и всех бельгийцев за оказанную помощь, в частности за решение передать самолеты F-16. Ценим эти сильные шаги для защиты украинских жизней", – написал он в Telegram после встречи.

"Особое внимание во время переговоров уделили оборонным потребностям. Прежде всего поставкам артиллерийских систем и снарядов к ним, а также инвестициям в наше, украинское, производство дальнобойных дронов и ракет. Они доказали свою эффективность на фронте, и должны вместе усиливать это преимущество", – рассказал Зеленский.

Напомним, образованная в 2023 году коалиция истребителей во главе с США, Данией и Нидерландами в прошлом году начала передавать Украине истребители F-16.

Глава украинского Министерства обороны встретился со своим бельгийским коллегой Тео Франкеном в середине февраля и обсудил дальнейшую реализацию программы F-16.