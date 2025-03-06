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«Последнее предупреждение». Трамп потребовал от ХАМАС освободить заложников в Газе 1

В мире
Дата публикации: 06.03.2025
BBC
«Последнее предупреждение». Трамп потребовал от ХАМАС освободить заложников в Газе
ФОТО: пресс-фото

Президент США Дональд Трамп потребовал от боевиков группировки ХАМАС немедленно освободить всех заложников, удерживаемых в секторе Газа, а также покинуть территорию анклава. Белый дом, тем временем, подтвердил, что США ведут переговоры с ХАМАС по поводу заложников, пишет ВВС.

«Освободите всех заложников сейчас, а не потом, и немедленно верните все тела убитых вами людей, иначе вам конец. […] Ни один член ХАМАС не будет в безопасности, пока вы не сделаете то, что я скажу», — написал он в своей соцсети Truth Social.

«Это ваше последнее предупреждение! Что касается руководства [ХАМАС], то сейчас самое время покинуть Газу, пока у вас еще есть шанс. Также обращаюсь к жителям Газы: вас ждет прекрасное будущее, но не в том случае, если вы будете удерживать заложников. Если вы это сделаете, вы умрете», — добавил он.

Трамп не впервые угрожает ХАМАС. Когда в начале февраля ХАМАС пригрозил приостановкой освобождения заложников, Трамп заявил, что в таком случае для боевиков «начнется настоящий ад».

Тогда в ХАМАС заявили, что язык угроз не имеет смысла и лишь усложняет ситуацию.

Ранее в среду Белый дом подтвердил, что США ведут переговоры с ХАМАС по поводу заложников, хотя до сих пор Вашингтон избегал прямых контактов с боевиками. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что перед началом переговоров с Израилем были проведены консультации.

По данным источников Би-би-си, между представителями ХАМАС и США состоялось две встречи.

Как отмечает корреспондент Би-би-си Пол Адамс, нынешние контакты можно назвать необычными, но не беспрецедентными.

По сведениям Би-би-си, в апреле прошлого года состоялась еще одна встреча с представителями администрации Байдена для обсуждения вопроса об американских заложниках.

Израиль заявлял, что в Газе по-прежнему удерживаются 59 заложников, из них живы не более 24 человек. Среди пленных есть несколько граждан США.

О переговорах представителей Вашингтона с ХАМАС впервые сообщило издание Axios. По его данным, стороны встречались в Катаре, чтобы обсудить судьбу заложников, а также более широкую сделку по прекращению войны.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что «выразила свою позицию» по поводу переговоров, но не предоставила дополнительной информации.

#израиль #дональд трамп #сектор газа
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    6-го марта

    Ох чую не зря трампушка евреюшкам ранее бомбочки мощнейшие подогнал. Те, что бункера на глубине пробивают. Хамасятушкам может очень похереть от ихних шоу с мёртвыми евреичиками. Довыкоблучиваются.

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